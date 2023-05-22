ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023: Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL? Bakan Bilgin'den kritik açıklama

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklamaları kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde asgari ücrete temmuz zammı açıklaması yapmıştı. Konuya dair bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. İşte asgari ücret zammında son durum...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret, birçok ödeme kalemini etkiliyor. Asgari ücret maaşının belirlenmesi için geri sayım başladı.

Asgari ücrette yüzde 70 artış istendiğine dikkat çeken Bakan Bilgin açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış istiyorlar" diyorlar. Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz.”

Daha sonrasında Bilgin sözlerine, "Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz" şeklinde devam etti.

2023 TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Temmuz asgari ücret zam oranı henüz belli olmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen görüşmelerin ardından zam oranları netleşecek. Net ve brüt asgari ücretin Temmuz ayında açıklanması bekleniyor.





