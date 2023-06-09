ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023: Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL? Üçlü veri o rakama işaret etti

Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Merak edilen soru için milyonlarca kişi Temmuz ayında yapılacak zam oranına ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor. Asgari ücrete zam yüzde 30 - 35 oranın yapılırsa net 11 bin - 12 bin lira bandında bir rakam ortaya çıkmış olacak. İlk Kabine Toplantısı'nda verileri paylaşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çarğısı üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve asgari ücret belirlenecek.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Asgari ücret konusunda eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan '500 dolar civarı' açıklaması sonrası kulislere konuşulan rakamlar da netleşiyor.

Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadeleye dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan'n açıklamasının ardından asgari ücrete ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu "İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere ilk kabine toplantısında asgari ücret için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından sunum gerçekleştirildi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GÖRÜŞME YAPILMASI BEKLENİYOR

Yapılacak zam ile ücretler iyileştirilerek alım gücü artırılacak. Bakan Işıktan'ın önümüzdeki hafta içerisinde işçi tarafının temsilen TÜRK-İş ve işveren tarafını temsilen TİSK'le bir görüşme yapması bekleniyor.

DİKKAT ÇEKEN VERİLER

Asgari ücret için 6 aylık enflasyon rakamları ile refah payı büyük önem arz ediyor.

TÜİK tarafından yayımlanan 5 aylık enflasyon rakamları yüzde 15,26 oldu. 6 aylık enflasyon rakamlarının da yüzde 18-20 bandında olacağı ön görülüyor. Bu rakamlara refah payının da dahil edileceği düşünülüyor.

Öte yandan bakanlık tarafından 3 aydır yapılan saha çalışmaları neticesinde ortaya çıkan anket çalışmaları masada olacak.

Bu veriler baz alındığında asgari ücretin yüzde 30-35 bandında bir artışla net 11 bin-12 bin TL bandı arasında bir rakamla belirlenmesi ortaya çıktı.

4 FORMÜL ELE ALINIYOR

Asgari ücret için 4 formül ele alınıyor.

Yüzde 20 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 10 bin 208 lira olacak. Brüt asgari ücret 12 bin 10 lira olacak. Bu durumda asgari ücrete yönelik işveren maliyeti ise 14 bin 111 lira olacak.

Öte yandan yüzde 25 zam ile belirlenmesi halinde ise net asgari ücret 10 bin 634 lira, brüt asgari ücret 12 bin 510 lira olacak. İşveren maliyetinin ise bu durumda 14 bin 699 lira olması bekleniyor.

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa net tutar 11 bin 58 lira, brüt tutar 13 bin 10 lira olacak. İşveren maliyeti ise bu durumda 15 bin 287 lira olacak.

Asgari ücretin yüzde 40 zam ile belirlenmesi halinde ise net asgari ücret 11 bin 910 lira, brüt asgari ücret 14 bin 11 lira olacak. Asgari ücrete yönelik işveren maliyeti ise bu durumda 16 bin 463 lira olacak.

