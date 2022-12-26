Asgari ücret zammı bitti, tartışması sürüyor! HAK-İŞ’ten TÜRK-İŞ’e ‘masa’ hesabı: ‘Daha yüksek olabilirdi…’

Asgari ücret 2023 yılı için netleşti. Yılın son 2 ayında en çok konuşulan konular arasındaki asgari ücret için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 54’ün üzerinde zam yapıldığını ve net rakamın 8.506 TL’ye yükseltildiğini duyurdu. Asgari ücret zammı öncesi işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ pazarlık masasına açlık sınırı olan 7,785 TL kırmızı çizgisi ile oturmuş, ardından bu rakamı 9 bin liraya yükseltmişti. Ancak asgari ücret talep edilen rakamın altında kalınca daha önce de belirttikleri gibi masaya oturmamışlardı. TÜRK-İŞ’in bu tepkisi diğer işçi derneklerinden de tepki gördü.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan asgari ücret süreciyle ilgili, "Masadan kalkmanın, 'bu rakamlar olursa kabul ederiz' demenin bizim açımızdan kabul edilir tarafı yok. Çünkü bunu yaptığınızda hükümeti orada işverenle baş başa bırakıyorsunuz. Bu da işçilerin aleyhine bir durum. TÜRK-İŞ, masadan kalkmasaydı rakam belki de daha yüksek olabilirdi” diyerek tepkisini dile getirdi.

“AÇIKLAMALARIN MUHATTABI BİZ DEĞİLİZ”

Sürecin hızlı ilerlemesinden de kaynaklı olarak asgari ücret konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile herhangi bir görüşmelerinin olmadığına dikkati çeken Arslan, bazı kesimlerin HAK-İŞ'in de asgari ücret sürecinde olduğu şeklindeki algısının doğru olmadığını, bu algıdan da rahatsız olduklarını söyledi.

Bakan Bilgin'in bir televizyon yayınında bazı küçük sendikaları kastederek, "8 bin liranın ne kadar üzerinde asgari ücret verirseniz biz o kadar zor durumda kalırız" sözlerinin muhatabının HAK-İŞ ve HAK-İŞ'e bağlı sendikalar olmadığını vurgulayan Arslan, "Sayın Bakana, asgari ücret 8 bin liranın üzerinde olmasın şeklinde bir ifadeyi biz kullanmadık." dedi.

“SON ANA KADAR MASADA OLMAK ZORUNDASIN"

Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi kesimini temsil edenlerin tüm çalışanlara karşı sorumlu olduklarının bilinciyle hareket etmesi gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“TÜRK-İŞ'in üçüncü toplantının ardından rakam belirtip, 'bu kabul edilirse masada oluruz' ifadesini kesinlikle doğru bulmuyoruz. Her şeyden önce bütün işçileri temsilen Asgari Ücret Tespit Komisyonunda olan bir konfederasyonun sonuna kadar masada olması gerekiyor. Müzakere edersin, taleplerinde ısrar edersin ve son ana kadar da bu taleplerin gerçekleşmesi için masada olmak zorundasın. Masadan kalkmanın, 'bu rakamlar olursa kabul ederiz' demenin bizim açımızdan kabul edilir tarafı yok. Çünkü bunu yaptığınızda hükümeti orada işverenle baş başa bırakıyorsunuz. Bu da işçilerin aleyhine bir durum. TÜRK-İŞ, masadan kalkmasaydı rakam belki de daha yüksek olabilirdi. Sorumluluktan kaçmak, masada müzakereden kaçmak ve Türkiye'nin en büyük sözleşmesi niteliğindeki bir platformu boş bırakmak asla kabul edilebilir bir şey değil.”

“İŞÇİ KESİMİ KARARA KATILMADI”

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise asgari ücretin belirlenmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Atalay açıklamasında, "Asgari ücret bir kez daha pazarlık konusu edilmiş ve karar oy çokluğuyla belirlenmiştir. İşçi kesimi alınan karara katılmamıştır" demişti. Ayrıca rakamın açıklanmasının ardından TÜRK-İŞ yeni asgari ücrete muhalefet şerhi koydurmuştu.



