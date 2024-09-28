Asgari ücret zammı için ‘Bu stratejinin bir parçası’ dedi: Uzman isimden canlı yayında dikkat çeken sözler: ‘Yüzde 30 şaşırtıcı olmaz…’

2025 yılı asgari ücret zammı, milyonlarca çalışan ve işverenin gündemindeki en sıcak konulardan biri olmaya devam ediyor. Enflasyonun etkisi, artan yaşam maliyetleri ve ekonomik dalgalanmalar, asgari ücret artışıyla ilgili beklentileri yükseltti.

Ekonomi uzmanlarının değerlendirmelerine göre, 2025 yılı için asgari ücret zammının yüzde 30 ila yüzde 50 arasında olabileceği tahmin ediliyor. Henüz net bir rakam belirlenmemiş olsa da, tahminler asgari ücretin 2025 yılında 22-25 bin TL aralığında olacağı yönünde. Enflasyon rakamları ve hükümetin ekonomi politikaları bu rakamın nihai olarak netleşmesinde belirleyici olacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Peki, 2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Uzmanlar hangi seviyeleri öngörüyor? İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin, CNBC-e canlı yayınında yaptığı açıklamalarla asgari ücret zammı konusunda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Sezgin, enflasyonun kontrol altında tutulması için atılan adımların önemine vurgu yaparken, asgari ücrete ara zam yapılmamasının bu stratejinin bir parçası olduğunu ifade etti.

YÜZDE 30’LUK ZAM BEKLENTİSİ

Sezgin, enflasyon ve büyüme tahminlerine göre asgari ücrette yapılacak artışın yüzde 30 civarında olabileceğini belirterek, “Yüzde 30 civarında bir rakam görmek benim için şaşırtıcı olmaz. Bunun altında olursa, enflasyon beklentilerinin aşağı yönlü hareket etmesi mümkün,” dedi. Ayrıca, daha yüksek bir zammın enflasyon beklentilerini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ENFLASYONU TETİKLEYEBİLİR

Asgari ücretteki artışın piyasa faiz oranları ve enflasyon üzerinde doğrudan etkisi olacağını belirten Sezgin, özellikle Ocak ayında yapılacak ücret artışının enflasyonu olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti. Sezgin, “Merkez Bankası’nın Kasım veya Aralık ayında sınırlı faiz indirimleri yaptığını düşünürsek, Ocak ayında asgari ücret zammıyla birlikte enflasyon rakamlarının bozulma riski taşıdığını söyleyebiliriz,” ifadelerini kullandı.