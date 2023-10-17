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Asgari ücret zammı için harekete geçiliyor! İlk adım 20 Kasım’da atılacak: ‘Şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde komisyon kuracağız…’

17.10.2023 09:29 | Son Güncelleme:
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Milyonlarca çalışan ‘2024 asgari ücret ne kadar olacak?’ sorusuna yanıt ararken açıklamalar ve tahminler gelmeye devam ediyor. Asgari ücret açıklaması son dakika gelişmeleri bu kapsamda yakından takip edilirken, ilk adımın 20 Kasım’dan sonra atılacağı öğrenildi. Yeni asgari ücret rakamı içinse olası senaryolar ortaya çıktı.

Asgari ücret zammı için harekete geçiliyor! İlk adım 20 Kasım’da atılacak: ‘Şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde komisyon kuracağız…’

Asgari ücret 2024 yılı için bir kez daha artacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi yönetiminin açıklamaları kapsamında enflasyon rakamlarının altında kalmayacağı belirtilen yeni asgari ücret için ilk adım atılıyor.

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ASGARİ ÜCRET KOMİSYONUNDA 2 ERKEK 2 KADIN OLACAK

Tekgıda-İş Sendikası Kocaeli İl Temsilciliğini ziyaretinde basın toplantısı düzenleyen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, önümüzdeki günlerde asgari ücretle ilgili görüşmelerin başlayacağını söyledi. “Kasımın 20'sinden sonra komisyonu kurarız” diyen Atalay, “Bu masada asgari ücretli otursun, biz oturmayalım. Asgari ücreti 20 senedir anlatıyorum. Sendikalarda asgari ücretli işçi yok. Sendikanın olduğu yerde aile yardımı, ikramiye, servis, yemek olur. 8 milyon işçi, sanki bizim üyemiz, ailemizin parçası gibi gayret sarf ediyoruz. Allah nasip ederse kasımın 20'sinden sonra yeni asgari ücret komisyonu kuracağız. Belki Türkiye'de şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde komisyon kuracağız. 2 kadın, 2 erkek olacak komisyonda. Yani ne olması gerekiyorsa orada oturanlar karar verecekler. Sendikacılar da onlara uyacaklar” ifadelerini kullandı.

TÜRK LİRASI (205)

ZAM ORANININ YÜZDE 40’TAN BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Uzmanlar, yeni dönemdeki asgari ücretin belirlenmesi hususunda son 6 aylık enflasyon verilerinin dikkate alınacağını dile getiriyor. Buna göre asgari ücretin yeni dönemde 15 bin TL’nin üzerine çıkması yüksek bir ihtimal. Asgari ücretle çalışan milyonlar yeni dönemde 15 bin TL’nin altındaki bir ücrete sıcak bakmıyor. Ayrıca asgari ücrete yönelik beklentiler söz konusu olduğunda pek çok ekonomist, 15 bin TL’nin psikolojik sınır olarak görüldüğünü ve yeni yılda bu sınırın aşılacağını dile getiriyor. İlgili hususlar dikkate alındığında, 2024 zammı hakkındaki müzakerelerin yüzde 40 seviyesinden başlayabileceği ifade ediliyor.

TÜRK LİRASI (309)

ASGARİ ÜCRETTE OLASI SENARYOLAR

Zam oranının yüzde 40 şeklinde belirlenmesi halinde 2024 yılında asgari ücretin 15 bin 962 lira 80 kuruş olacağı söyleniyor. Yüzde 45’lik zam oranının kabul edilmesi durumunda ise 16 bin 532 lira 90 kuruş seviyesine yükselecek. Son olarak yüzde 50 zam oranının kabul edildiği senaryoda ise milyonlarca insanı yakından ilgilendiren ücret 17 bin 103 lira olacak.


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