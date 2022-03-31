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Son dakika: Bakan Bilgin asgari ücret için net konuştu: 'Daha üç ay önce zam yaptık'

31.03.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete ikinci bir zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin net bir açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, “Asgari ücret zammı bugün gündemimizde yok. Zaten net bir artış yaptık. Daha 3 ay oldu" dedi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Bakan Bilgin asgari ücret için net konuştu: 'Daha üç ay önce zam yaptık'

Son dakika: Asgari ücrete ikinci zam için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den flaş bir açıklama geldi. Bakan Bilgin, "Asgari ücret zammı bugün gündemimizde yok. Zaten net bir artış yaptık. Daha 3 ay oldu" dedi.

Son dakika: Asgari ücrete ikinci zam için heyecanlandıran açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan o soruya ne yanıt verdi?Son dakika: Asgari ücrete ikinci zam için heyecanlandıran açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan o soruya ne yanıt verdi?

ERDOĞAN: BİZ BUNLARA KAPALI DEĞİLİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Özbekistan dönüşü yaptığı açıklamada asgari ücrete ikinci bir zam yapılıp yapılamayacağına dair şu ifadeleri kullandı:
“Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu. Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır. Yani eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır. Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz.”

“Başta bakanım olmak üzere sendikacılarla zaten sürekli irtibat halindeler, görüşüyorlar. Böyle bir şey var mı yok mu onu biz de görüyoruz zaten” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biliyorsunuz daha yeni asgari ücrette görülmemiş bir zam yapmak suretiyle asgari ücreti farklı bir noktaya çektik. Bir diğer adımda da yine emeklilerle ilgili artışları yaptık. Bundan sonra da vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” şeklinde değerlendirmede bulundu.


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asgari ücret
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