Asgari ücret zammı ile 30 bin liralık ek teşvik getirilmişti! Bireysel emeklilikte ‘altın’ detayı: Bir yılda yüzde 46…

2003 yılında uygulamaya konan BES (Bireysel Emeklilik Sistemi), kişilerin emekliliğe yönelik yatırımlarını yönlendirerek, emeklilik döneminde ek gelir sağlamalarına katkı sağlıyor. Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) 11 Mayıs 2023 verilerine göre katılımcı sayısının 8 milyon 107 bin olduğu Gönüllü Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) toplam fon büyüklüğü 440.5 milyar lira oldu. Katılımcı sayısının 6 milyon 860 bin olduğu Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) ise fon büyüklüğü 34.7 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Böylelikle sistemde toplam katılımcı sayısı OKS dahil 14 milyon 967 bin kişiyi, toplam fon büyüklüğü de OKS ve Devlet Katkısı dahil 475 milyar TL’yi aştı.

18 YAŞ ALTI BES’E İLGİ ARTIYOR

18 yaş altına BES’e olan ilgi ise artarak devam ediyor. EGM’nin 5 Mayıs 2023 tarihli verilerine göre, 18 yaş altında BES’te sözleşme sayısı 783 bini aşarken, katılımcı sayısı 720 bin 584 kişi oldu. 18 yaş altındaki katılımcıların devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü de 4.8 milyar TL’yi aştı.

DEVLET KATKISI YÜZDE 30’A YÜKSELTİLDİ

BES’te devlet katkısı 2022’de yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseldi. Asgari ücretin net 8 bin 506 TL’ye yükselmesi BES yatırımcılarına 30 bin TL’lik ek teşvik getirdi. 2022 yılında BES’te fon getirileri ise yüzde 226’ya ulaştı. Bu kapsamda 2022 hisse fonu yılı olurken uzmanlar, 2023’te değerli metallerin öne çıkacağını ifade etti.

EN ÇOK GETİRİ HİSSE FONLARINDAN

Ekonomi Gazetesi’ne konuşan Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, konuya ilişkin, “Sisteme dâhil olan 18 yaş katılımcılarının danışmanları daha aktif kullanması ve geçtiğimiz yılda BIST100- BIST30 endekslerindeki artışlar katılımcıların fon tercihlerini etkiledi. Hisse senedi fonu, altın fonu gibi fonlara talebin arttığını gördük. Hisse fon getirileri yüzde 226’ya ulaştı ve en çok para getiren fon grubu oldu. Hisse senedi yatırımları yüzde 20’yi aşarak rekor seviyeyi gördü” dedi.

DEĞERLİ METALLER ÖN PLANA ÇIKABİLİR

“Hisse senedi fonu altın ve gümüşün toplam pay içindeki oranı yüzde 35 olarak gözlendi. Mevduat getirisi üzerinde ancak kur ve altın getirisi ortalamasının altında olduğunu söyleyebiliriz” Erbaş, “Altın fonlarında en yüksek getiri yıllık yüzde 46, özel sektör tahvilleri yıllık getiri yüzde 24 civarında, kamu yabancı para döviz cinsinden borçlanma araçları fonunda ise getiri yüzde 46 oranında gerçekleşti. 2023 yılında değerli metallere olan ilginin artacağını düşünüyoruz. Bu nedenle altına olan ilgi fon sepetlerini de ön plana çıkacaktır” şeklinde değerlendirmede bulundu.



