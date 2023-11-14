FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücret zammı mesaisi 20 Kasım’da başlıyor! Kapı aralığından o rakamlar gözüktü: İpuçları en az 5 bin lira diyor…

Asgari ücret zammı mesaisi 20 Kasım’da başlıyor! Kapı aralığından o rakamlar gözüktü: İpuçları en az 5 bin lira diyor…

14.11.2023 08:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammı Ocak 2024 için geri sayım başladı. İlk adım 20 Kasım’da Asagri Ücret Tespit Komisyonu’nda yapılacak revizyon ile atılacak. Yeni asgari ücret zammını belirleme mesaisi ise Aralık ayında başlayacak. Artışta enflasyon verileri dikkate alınırken, refah payı da eklenmesi bekleniyor. Net asgari ücret 2024 zam oranına ilişkinse ipuçları gelmeye devam ediyor. Masadaki rakamlar şimdiden en az 5 bin liralık artışa işaret ediyor.

Asgari ücret zammı mesaisi 20 Kasım’da başlıyor! Kapı aralığından o rakamlar gözüktü: İpuçları en az 5 bin lira diyor…

Doğrudan 6.6 milyon çalışanı, dolaylı olarak da çalışanlardan işsizlere, annelerden stajyerlere kadar geniş bir kesimi ilgilendiren asgari ücrette Ocak zammı için kollar sıvandı.

2 senedir devam eden 'asgari ücret' geleneğini Mehmet Şimşek bozabilir 2 senedir devam eden 'asgari ücret' geleneğini Mehmet Şimşek bozabilir

"Çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz" dediklerini ve sözlerini tuttuklarını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan da asgari ücret için "Kendi takvimi var. İşçilerimizi ara zamla rahatlatmıştık, şimdi de işçi ve işveren kesimini bir araya getirip en makul çözümü bulacağımıza inanıyorum" açıklaması yaptı.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU ARALIK’TA TOPLANACAK

Takvim’in haberine göre, asgari ücret için takvim Aralık ayının gelmesiyle başlayacak. İşçi, işveren ve hükümetin 5'er kişilik temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ay boyunca yapacağı 4 toplantıda yeni ücreti belirleyecek.

Komisyonda işverenleri TİSK, işçileri ise TÜRK-İŞ temsil edecek. Toplantılar heyecanla beklenirken, taraflar ön hazırlıklar için düğmeye bastı. Türk-İş, asgari ücretlilerin söz sahibi olacağı bir model için kolları sıvadığını duyurdu. 20 Kasım'dan 4 asgari ücretlinin bulunacağı komisyon kuracağını duyuran TÜRK-İŞ, talep edecekleri tutara onların karar vereceğini açıkladı.

TÜRK LİRASI (323)

NASIL BELİRLENECEK?

Asgari ücrete ilişkin bugüne kadar yapılan açıklamalarda hep 'çalışanların enflasyona karşı korunacağı' mesajı verildi. Bu nedenle komisyon çalışmalarında öncelikle enflasyon verileri dikkate alınacak. Asgari ücret Temmuz'da yaklaşık yüzde 34'lük ara zam ile net 11 bin 402 liraya yükselmişti. Ocak'ta geçerli olacak yeni asgari ücret belirlenirken 2023'ün ikinci 6 aylık enflasyon verilerinin dikkate alınması ve buna bir refah payı eklenmesi bekleniyor.

TÜRK LİRASI (285)

YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN FORMÜLLER

Orta Vadeli Program'daki yüzde 65 olan 2023 yılı enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 seviyesinde bekleniyor. Bu oranın yansıtılması halinde net asgari ücret 15 bin 707 lira seviyesine ulaşacak. Buna göre brüt asgari ücret 18 bin 479 liraya çıkarken, halen 15 bin 762 lira olan işverene maliyeti ise 21 bin 713 liraya yükselecek. Toplantıda pazarlıkların bu tutar üzerinden başlaması bekleniyor.

Eğer komisyon yüzde 40 artış yönünde karar verirse asgari ücret net 15 bin 963, brüt 18 bin 780 lirayı bulacak. Bu ücretin işverene maliyeti ise 22 bin 66 liraya ulaşacak.
Yüzde 45'lik artış halinde net asgari ücret 16 bin 533, brütü de 19 bin 451 lirayı bulurken, işverene maliyeti ise 22 bin 854 lira olacak.

TÜRK LİRASI (266)

Asgari ücret eğer memur maaşları için beklenen yaklaşık yüzde 50'lik artış yansıtılırsa net 17 bin 103, brüt 20 bin 121 liraya yükselecek, işverene maliyet ise 23 bin 643 lira olarak gerçekleşecek.

TÜRK-İŞ'in Ekim ayı araştırmasında bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 17 bin 803 lira çıktı. Eğer bu tutar net asgari ücret yapılırsa, yüzde 56.13'lük bir artış oluşacak brüt ücret 20 bin 944, işverene maliyet de 24 bin 610 liraya ulaşacak.

Canlı Borsa Yönlendirme


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağ-Kur ve memur emeklisine ödeme!Bağ-Kur ve memur emeklisine ödeme!
Motorin fiyatları yeniden değiştiMotorin fiyatları yeniden değişti
Gecikme zammı faiz oranı arttı! Gecikme zammı faiz oranı arttı!
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
En Çok Okunan Haberler
İstifa depremi sonrası 'İYİ Parti dağılıyor' sözleri! MHP iddiası çok konuşulur...

İstifa depremi sonrası 'İYİ Parti dağılıyor' sözleri! MHP iddiası çok konuşulur...

Ünlü imam, Mekke'de gözaltına alındığını duyurdu! Ayağından kelepçelendi

Ünlü imam, Mekke'de gözaltına alındığını duyurdu! Ayağından kelepçelendi

Motorin fiyatları yeniden değişti

Motorin fiyatları yeniden değişti

Lüks araç kuyruğu! 20'den fazla kişi sıra bekliyor

Lüks araç kuyruğu! 20'den fazla kişi sıra bekliyor

Saat 16.30'u işaret etti: 'Bitirmek gerekiyor...'

Saat 16.30'u işaret etti: 'Bitirmek gerekiyor...'

Gecikme zammı faiz oranı arttı!

Gecikme zammı faiz oranı arttı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

Kışınız konforlu geçsin! Gülümseten Kasım'a özel Merrell ayakkabıda büyük indirim

Kışınız konforlu geçsin! Gülümseten Kasım'a özel Merrell ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.