Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2023 asgari ücret zammı için kritik süreçte açıklamalar peş peşe geldi: 9 bin TL seviyelerini geçecek

Asgari ücret zammı milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Ekim ayında art arda yapılan açıklamalar sonrası detaylar merak konusu oldu. 2023'te maaşlarda yaşanacak artışlarda enflasyon verileri belirleyici olacak. Aralık ayına doğru yaklaşırken Bu kapsamda yıl sonuna doğru ekonomistler de tahminlerde bulunmaya devam ediyor. 2023 Asgari ücret zammı Brüt ve NET tutarı şimdiden merak konusu oldu. Asgari ücret zammı ne zaman belli olacağı da arama motorlarında sorgulanıyor. İşte konuya daişr merak edilen tüm bu ayrıntılar...

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammı konusunda daha önce açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat enflasyona dikkat çekmişti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da asgari ücret zammının daha önce görülmemiş bir şekilde yapılacağın vurgulamıştı.

Asgari ücret zammının enflasyondaki tahribatı ortadan kaldıracağını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aralık ayında yapacağımız zam ile enflasyonun vatandaşlarımız üzerinde yarattığı tahribatı ortadan kaldıracağız. En kapsamlı müdahaleyi yapacağız."

Yüksek enflasyon kaynaklı ekonomik maliyetin, çalışanlar ve emekçiler üzerindeki yansımasını engellemek istediklerini ifade eden Bakan Bilgin, uyguladıkları sosyal politikaların esasında bunun olduğunu belirtti.

"Hem özel sektör ve kamudaki toplu sözleşme süreçlerine bakış açımız bu, hem de asgari ücretle gelir transferi yapmaya çalışıyoruz. Geçen yıl aralık sonunda yaptığımız tarihi asgari ücret artışıyla yüzde 50 artış yapıldı." diyen Bakan Bilgin, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Daha önemli olan da asgari ücrete kadar olan tüm ücretlerden verginin kaldırılmasıdır. Temmuzda da zam yaptık. Yeterli mi bu, enflasyon karşısında yetersiz. Onun için Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında yeniden toplanacak, enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI: "YERE SAĞLAM BASAN ADIMLAR ATACAĞIZ"

Asgari ücret konusunda yöneltilen bir soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin."

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu önümüzdeki ay boyunca görüşmelerine devam edecek.

Ortaya çıkan rakam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararını verdikten sonra Aralık ayı sonunda, asgari ücret zammına ilişkin açıklamada bulunması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, en düşük emekli maaşının 5 bin 782, memur emeklisinin 10 bin 40 TL, asgari ücretinse 9 bin 86 lira olabileceğini söyledi.

