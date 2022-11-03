Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2023 Asgari ücret zammına enflasyon cilası: TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası gözler o toplantıda!

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarfından yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim 2022 enflasyon rakamlarını bugün açıkladı. Bahsi geçen açıklamanın ardından milyonlarca vatandaş SGK, Bağ-Kur ve emekli sandığı mensupları yeni zamlı maaşlarını arama motorlarında sorgulamaya başladı. Peki, 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Enflasyon rakamları sonrası 2023 asgari ücret zammı ile ilgili tahminler...

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2022 Ocak ayı için 4 bin 253 lira olarak belirlenen asgari ücrete Temmuz ayında ikinci bir zam yapılarak net 5 bin 500 TL'ye yükseltilmişti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için Aralık ayında yeniden toplanacak.

Asgari ücretin enflasyonun üzerinde artış göstermesi beklenirken bu rakamın 7 bin 500 ila 10 bin lira arasında olması bekleniyor.

Öte yandan asgari ücret konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelen art arda açıklamalarla birlikte ülke gündeminin ilk sıralarında bulunuyor.

BAKAN BİLGİN VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'ASGARİ ÜCRET' AÇIKLAMASI

Asgari ücret zammı konusunda daha önce açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat enflasyona dikkat çekmişti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da asgari ücret zammının daha önce görülmemiş bir şekilde yapılacağın vurgulamıştı.

Asgari ücret zammının enflasyondaki tahribatı ortadan kaldıracağını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aralık ayında yapacağımız zam ile enflasyonun vatandaşlarımız üzerinde yarattığı tahribatı ortadan kaldıracağız. En kapsamlı müdahaleyi yapacağız."

Yüksek enflasyon kaynaklı ekonomik maliyetin, çalışanlar ve emekçiler üzerindeki yansımasını engellemek istediklerini ifade eden Bakan Bilgin, uyguladıkları sosyal politikaların esasında bunun olduğunu belirtti.

"Hem özel sektör ve kamudaki toplu sözleşme süreçlerine bakış açımız bu, hem de asgari ücretle gelir transferi yapmaya çalışıyoruz. Geçen yıl aralık sonunda yaptığımız tarihi asgari ücret artışıyla yüzde 50 artış yapıldı." diyen Bakan Bilgin, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Daha önemli olan da asgari ücrete kadar olan tüm ücretlerden verginin kaldırılmasıdır. Temmuzda da zam yaptık. Yeterli mi bu, enflasyon karşısında yetersiz. Onun için Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında yeniden toplanacak, enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız."

Asgari ücret konusunda yöneltilen bir soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin."

Asgari Ücret Tespit Komisyonu önümüzdeki ay boyunca görüşmelerine devam edecek.

Ortaya çıkan rakam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararını verdikten sonra Aralık ayı sonunda, asgari ücret zammına ilişkin açıklamada bulunması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, en düşük emekli maaşının 5 bin 782, memur emeklisinin 10 bin 40 TL, asgari ücretinse 9 bin 86 lira olabileceğini söyledi.

GÖZLER ARALIK AYINDAKİ ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISINDA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplanacak. Konuya ilişkin yapılan açıklamada enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapılacağı belirtildi.

