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Asgari ücret zammı öncesi belli oldu! Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

27.10.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni asgari ücretin 7 bin 500 lira gibi bir rakam olacağı tahmin edilirken dikkat çeken bir açıklama geldi. Açlık ve yoksulluk sınırı için Ekim 2022 rakamların TÜRK-İŞ tarafından açıklandı. Buna göre gıda enflasyonu yüzde 134’ün üzerinde artarken açlık sınırı 7 bin 500 liraya dayandı. Yoksulluk sınırı ise 24 bin 186 liraya yükseldi. Bekar bir kişinin yaşama maliyeti ise 10 bin liraya dayandı.

Asgari ücret zammı öncesi belli oldu! Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

TÜRK-İŞ araştırmasının 2022 Ekim ayı sonuçlarına göre, gıda fiyatları aylık yüzde 2,48, yıllık yüzde 134,77 arttı. Bunun aynında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 7 bin 425,23 liraya yükseldi. Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 24 bin 186,42 liraya yükseldi. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 9 bin 706,52 lira oldu.

Yapılan açıklamaya göre TÜRK-İŞ’in verileri temel alındığında mutfak enflasyonundaki değişim Ekim 2022 itibariyle şöyle oldu:

  • Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 2,48 oranında gerçekleşti.
  • On aylık değişim oranı yüzde 81,19 oranında oldu.
  • Son on iki ay itibariyle artış oranı ise yüzde 134,77 olarak hesaplandı.
  • TÜRK-İŞ hesaplamasında temel alınan ve doğrudan piyasadan derlenen fiyatlara göre, gıda ürünlerinde Ekim 2022 itibariyle gözlemlenen değişim harcama gruplarına göre şu şekilde oldu:

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- Süt, yoğurt, peynir grubunda;

Bu gruptaki tüm ürünlerin fiyatları yükseldi. 1 litre sütün marketlerde ortalama satış fiyatı 18 TL’yi geçmişken, çiğ süt alım fiyatının net 7,5 TL’de tutulması, özellikle hayvanlarının yem ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacak çiftçiler açısından büyük bir problem olmaya devam ediyor. Bir ayda ortalama peynir fiyatı yüzde 12, ortalama yoğurt fiyatı yüzde 15 arttı. Yoğurdun kg fiyatı ilk kez 30 TL’yi geçti.

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- Et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller, yağlı tohum ürünlerinin bulunduğu grupta;

Balık fiyatı değişmedi, hamsi 90 TL’den tezgâhlarda satılmaya başladı. Dana etinin fiyatı artarken kuzu eti fiyatı geriledi. Tavuk eti yüzde 9 zamlandı. Yumurta fiyatı bu ay değişmedi. Bakliyatlardan nohut fiyatı yüzde 6 arttı. Yeşil mercimek fiyatı gerilerken kırmızı mercimek, kuru fasulye ve yağlı tohumların fiyatı zamlandı.

  • Ekmek ve tahıllar grubunda;
    Aylık seviyede pirinç yüzde 8, makarna yüzde 9 oranında zamlandı. Un, irmik, bulgur fiyatı da yükseldi. Ekmek fiyatı -şimdilik- aynı kaldı.

- Taze sebze-meyve grubunda;

Meyve-sebzelerde genel olarak fiyat düşüşü gözlemlendi ve diğer pek çok gıda fiyatı yükselirken aylık gıda enflasyonunun yüzde 2,48’de kalmasında önemli etki sağladı. Semt pazarlarında maydanoz, kıvırcık gibi salata yeşilliklerinin fiyatları düşerken pırasa, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları yükseldi. Patates, biber, kırmızılahana fiyatı geriledi. Domates, üretiminde yüksek girdi fiyatları sebebiyle zamlandı. Ayrıca bu sene domates tüketimi, alım gücüne bağlı olarak, azalabilir. Meyvelerden elma ve üzüm fiyatı arttı, mandalina ve nar ortalama 13 TL’den satılmaya başladı. Muz ve armut fiyatı geriledi. Ortalama sebze kg fiyatı 16,10 TL, ortalama meyve kg fiyatı 14,72 TL oldu. Hesaplamada 24’ü sebze ve 8’i meyve olmak üzere toplam 32 üründeki fiyat değişimi dikkate alındı. Ortalama meyve-sebze kg fiyatı bu ay 15,71 TL olarak tespit edildi.

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- Temel yağ ürünlerinin bulunduğu grupta;

Ayçiçek yağının fiyatı değişmedi. Zeytinyağı ve margarin fiyatları biraz arttı. Tereyağı bir ayda yüzde 11 zamlandı.

- Son grup içinde yer alan gıda maddelerinden;

Bu ay en çok zamlanan ürün yüzde 20 ile baharatlar oldu. Çay ve bal yüzde 11 zamlandı. Tuz, salça, reçel, yeşil zeytin fiyatları da yükseldi. Siyah zeytin fiyatı geriledi. Pekmez ve ıhlamur fiyatı değişmedi"


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Anahtar Kelimeler:
açlık ve yoksulluk sınırı

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