Asgari ücret zammı öncesi TÜİK verileri yeniden gündemde! CHP’nin açıkladığı veri tartışma yarattı…

Asgari ücret zam pazarlığı öncesinde herkes masadaki oranları merak ediyor. Zam pazarlığının enflasyon verileri üzerinden yürütüldüğüne dikkat çeken CHP’den ise dikkat çeken bir rapor paylaşıldı. Raporda, “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonunu yine düşük hesaplarsa, milyonlar TÜİK mağduru olacak” denildi.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın hazırladığı raporda halkın enflasyonunun yüzde 104 olduğu vurgulanarak asgari ücret görüşmeleri için “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonunu yine düşük hesaplarsa, milyonlar TÜİK mağduru olacak” denildi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN İLK TOPLANTI 10 ARALIK’TA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü yapacak. Devlet, işçi ve işveren kesiminin 5’er kişilik heyetlerle temsil edildiği 15 kişilik komisyonda bugüne kadar devlet ve işveren birlikte hareket etti. İki tarafın oy çokluğuyla asgari ücret tutarı benimsendi. Komisyonda işverenleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, çalışanları ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu temsil ediyor.

YÜZDE KAÇ ZAM GELİRSE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR? İŞTE TÜM İHTİMALLER…

Asgari ücrete yüzde 25 oranında zam yapılırsa 17 bin 2 lira olan asgari ücret 21 bin 252 liraya çıkacak. Asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılması halinde ise yeni ücret 22 bin 102 lira, yüzde 35 oranında zam yapılırsa 22 bin 952 lira olacak. Asgari ücrete yüzde 40 zam gelirse 23 bin 802 lira, yüzde 45 zam gelirse de 24 bin 652 lira olacak. Asgari ücret 25 bin lirayı ise ancak yüzde 50 zam geldiği takdirde geçmiş olacak.