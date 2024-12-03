Pazarlık öncesi yüzde 25 teklifi, sinirleri gerdi! Hesaplar yine değişti... Fatih Portakal'dan MÜSİAD'a asgari ücret tepkisi: "Çok vicdansız ve merhametsizsiniz"

Asgari ücretlisine, özel sektörde çalışanına, memuruna kadar milyonlarca çalışan ve emeklinin yen zamlı maaşlarını etkileyecek olan Kasım ayı enflasyonu bugün açıklanacak. Gözler saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanacak rakamlara çevrildi. 5 aylık enflasyon rakamlarının netleşecek olmasıyla birlikte gözler bu kez de 2025 Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına çevrilecek. 10 Aralık'ta başlayacak 2025 asgari ücret zam görüşmeleri için geri sayım başlarken, tarafların masaya getirecek rakamlar da netleşiyor.

MÜSİAD ASGARİ ÜCRET TEKLİFİNİ AÇIKLADI

İşçi tarafını temsilen masada bulunacak TÜRK-İŞ'in hangi rakamla masaya oturacağı henüz tam olarak belli olmazken; MÜSİAD'dan gelen çıkış bir anda gündem yarattı.

'YÜZDE 25' ÇIKIŞI OLAY OLDU: "FAZLASI DOĞRU DEĞİL"

Bloombergh HT'nin programına katılan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücret zam teklifini açıkladı. Asgari ücrette enflasyon hedeflerine zarar getirecek bir artışı doğru bulmadığını belirten MÜSİAD Başkanı Asmalı, "Bana göre yüzde 25'in üzerinde bir asgari ücret artışı doğru değil" ifadelerini kullandı.

İşçi ve emekçinin tepkisini çeken zam oranı teklifi sonrası gözler masadaki diğer taraflara çevrilirken; söz konusu zam teklifi gündem yarattı.

FATİH PORTAKAL'DAN MÜSİAD BAŞKANINA TEPKİ

MÜSİAD Başkanı'na en sert tepkilerden biri ise gazeteci Fatih Portakal'dan geldi. Sözcü TV'deki canlı yayında 'Umudunuz var mı?' diyerek izleyenlere soru yönelten Portakal, Asmalı'ya sert çıktı:

"ÇOK VİCDANSIZ VE MERHAMETSİZSİNİZ BEYEFENDİ

"Tuhaf bir açıklama! Allahım ya! Çok vicdansızsınız ya... Merhametsizsiniz beyefendi. Gerçekten. Bu insanlar, bir yıl boyunca 17 bin 2 TL ile geçinmeye çalıştılar. O paranın alım gücü düştü 12 bin TL'ye."

FATİH ALTAYLI'DAN DA SERT TEPKİ: "İNSAFSIZLIK"

Gazeteci Fatih Altaylı da MÜSİAD'ın teklifine sert çıkan isimlerden oldu. YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Altaylı, şunları söyledi;

"Gördüm, gözlerime inanamadım. İTO'ya göre yıllık enflasyon yüzde 57,9. ENAG'ı ise hiç söylemiyorum. Bu denli enflasyonun yüksek olduğu bir yerde, enflasyonun yarısından az zammı önermek asgari ücretliye gerçekten insafsızlık. O MÜSİAD'ın adının başında 'mü' var ama üyelerinin büyük bir bölümü Filistin üzerinden İsrail'e mal satarlar. İnsana bakış açılarının da ne olduğunu böylelikle görüyoruz. İşçiye yüzde 25 zam isterler. Tamam anlıyoruz, ihracatçı zorda. Çünkü kurlar enflasyon oranında artmıyor. Normal şartlarda bizim kurların enflasyondan 2 puan aşağıda 2 puan yukarıda artması lazım.

Ama bu kadar da insafsızlık olmaz ya. Yüzde 25 ne demek. Yüzde 25'le kim nasıl geçinecek kardeşim? 17 bin TL'nin üzerine 4 bin 500 TL koyacaksın en fazla. Yazık ya. Açlık sınırın altında 22 bin TL maaşla insanlara geçin diyeceksin."

ZAM TAHMİNLERİ YENİDEN DEĞİŞTİ, YÜZDE 30-35 BANDINA DÜŞTÜ

Pazarlık masasının kurulacağı 10 Aralık'a günler kala MÜSİAD'dan gelen yüzde 25 çıkışı, beklentileri yine değiştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücretli için "Enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklaması sonrası yüzde 45'e kadar çıkan zam tahminleri yeniden, yüzde 30-35 bandına düştü.

BAKAN IŞIKHAN YÜREKLERE SU SERPTİ AMA...

Öte yandan Ekonomim gazetesine verdiği röportajda asgari ücret için "enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini tekrarlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sözleri de çalışanın yüreğine biraz da olsa yeniden su serpti.

HANGİ ENFLASYON? YÜZDE 44 MÜ, YÜZDE 21 Mİ?

Ancak Bakan Işıkhan'ın işaret ettiği enflasyonun mevcut yıl sonu enflasyon oranı olan yüzde 44 mü yoksa 2025 yılı hedeflenen enflasyon oranı olan yüzde 21 mi olup olmadığı bilinmiyor.