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Asgari ücret zammı sonrası 2.952 TL olmuştu: Bağ-Kur prim ödemeleri için indirim ve yıpranma payı talebi

07.01.2023 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçilerin 2022'de 2 bin 158 lira 8 kuruş olan tarım BAĞKUR primlerinin 2023'te 3 bin 452 lira 76 kuruşa çıktığını belirterek, "Hazine teşvik indirimiyle 2 bin 952 lira 36 kuruş olan bu tutarı çiftçilerimizin ödeme imkanı bulunmuyor” dedi. Bayraktar çalışma şartlarının zorluğu dikkate alınarak, 90 gün yıpranma payı ilave edilmesini istedi.

Asgari ücret zammı sonrası 2.952 TL olmuştu: Bağ-Kur prim ödemeleri için indirim ve yıpranma payı talebi

Geçen sene aylık Bağ-Kur prim tutarı 2.158,08 TL’ydi. Asgari ücret üzerinden prime esas kazanç beyanında bulunan bir sigortalının ödemesi gereken aylık prim tutarı yeni zammın ardından değişti. Bu sene 3.452,79 TL olarak belirlenen Bağ-Kur primi düzenli ödenmesi halinde 2.952,36 TL oldu. Yıllık olarak ise ödenmesi gereken tutar 35 bin 428 lira olarak hesaplandı.

ÇİFTÇİLER İÇİN PRİM TALEBİ

Çiftçilerin 2022'de 2 bin 158 lira 8 kuruş olan tarım BAĞKUR primlerinin 2023'te 3 bin 452 lira 76 kuruşa yükseldiğini belirten Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Hazine teşvik indirimi ile 2 bin 952 lira 36 kuruş olan bu tutarı çiftçilerimizin ödeme imkanı bulunmuyor” diyerek tarım BAĞKUR primlerinin düşürülmesini talep etti.

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“HAZİNE TEŞVİK İNDİRİMİ ARTTIRILMALI”

Bayraktar, çiftçilerin tarım BAĞKUR primlerine uygulanan yüzde 5 oranındaki Hazine teşvik indiriminin enflasyon göz önüne alınarak makul düzeye yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

Çiftçilerin 9 bin gün prim ödemesiyle emekli olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları ifade etti:

"Diğer sigortalılar 20 yıl, çiftçilerimiz 25 yıl prim ödemesi yapmak zorundadır. Çiftçilerimizin sigorta prim ödemesi yarıya düşürülmezse, tarım BAĞKUR sigortalı sayısı azalmaya devam edecektir. Çiftçilerimizin yaşadığı sıkıntılı dönemin dikkate alınarak, muafiyette geçen sürelerin borçlandırılması imkanı sağlanmalı. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Kanunda değişiklik yapılırken, tarım BAĞKUR sigortası prim gün sayısı, 2008'de olduğu gibi 15 güne indirilmelidir."

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90 GÜN YIPRANMA PAYI

Bayraktar, çalışma şartlarının zorluğu dikkate alınarak, 90 gün yıpranma payı ilave edilmesini istedi.

Tarımda çalışan kadınların çok büyük bir kısmının sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olmadığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Pozitif ayrımcılığı hak eden kadın çiftçilerimizin sisteme katılımı desteklenmeli, gençlerimizi ve kadın çiftçilerimizi tarımda tutmak için teşvik edici önlemler alınmalı. Kadınların sigortalı olmadan önce gerçekleşen doğumları nedeniyle hizmet borçlanması yapabilmeleri de sağlanmalıdır. Devletimiz çiftçilerimizin sosyal güvenlik hakkını devlet eliyle verebilecek güçtedir. Devletimiz ülkemizi besleyen çiftçilerimizi sosyal güvenlikten yoksun bırakmamalıdır."

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Bağ-Kur

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