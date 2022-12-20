FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ASGARİ ÜCRET zammı sonrası maaş zammı nasıl hesaplanır? Asgari ücret belli oluyor! 2023 zamlı maaş hesaplama!

ASGARİ ÜCRET zammı sonrası maaş zammı nasıl hesaplanır? Asgari ücret belli oluyor! 2023 zamlı maaş hesaplama!

20.12.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret toplantısının başlamasının ardından zam oranı hesaplama ekranı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yapılacak 'yüzdelik' açıklaması doğrultusunda maaş hesaplaması yapılabilecek. Peki, maaş zammı hesaplama nasıl yapılır? 2023 asgari ücret zammı sonrası maaş zammı nasıl hesaplanır? İşte merak edilenler...

ASGARİ ÜCRET zammı sonrası maaş zammı nasıl hesaplanır? Asgari ücret belli oluyor! 2023 zamlı maaş hesaplama!

Asgari ücret zammı için üçüncü toplantı başladı. Toplantının başlamasının ardından başta işverenler ile personeller olmak üzere; birçok kişi zamlı maaş hesaplama ekranına yönelik arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Duyurulacak oran vatandaşlar için büyük önem arz ediyor. "2023 asgari ücret zammı sonrası maaş zammı nasıl hesaplanır?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, maaş zammı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...

h2

YÜZDE HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Maaş zammı hesaplama günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Bilindiği üzere yüzde hesaplama; belirlenen sabit bir miktarın bir kısmının ortaya çıkarılması işlemine verilen addır.

Yüzde hesaplamada izlenecek formüller bellidir.

p0

Konuya bir örnek ile açıklık getirmek gerekirse:

X sayısının yüzde 10'u alınacak ise X'in önce 10 ile çarpılması ardından da 100'e bölünmesi gerekir.

SA

KOLAY YÜZDE HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Öte yandan işlemin basit olarak yapılabilmesi için kısa formüllerden de faydalanılabilinir.

Yüzde işlemlerinde dikkat etmeniz gereken nokta hangi sayının yüzdesini alacaksanız o sayı üzerinde işlem yapmak olmalıdır. Bu işlem için çok fonksiyonlu hesap makinesi ya da internetteki hesaplama araçlarını kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken sabit sayıyı ve yüzde miktarını girmek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücret zammı için rakamlar belli oluyor!Asgari ücret zammı için rakamlar belli oluyor!
Erdoğan "Müjde" diyerek duyurdu: Yüzde 75 oranında destek!Erdoğan "Müjde" diyerek duyurdu: Yüzde 75 oranında destek!
Bakan Bilgin duyurdu: Nureddin Bey ile çözdükBakan Bilgin duyurdu: Nureddin Bey ile çözdük
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret

En Çok Okunan Haberler

''Bu pisliğin burada ne işi var'' iddialarına Icardi'den çok net yanıt

''Bu pisliğin burada ne işi var'' iddialarına Icardi'den çok net yanıt

Recep İvedik'i izleyen onu arıyor! Hayatı kâbusa döndü: Tacize ulaştı, boşanma aşamasına geldim

Recep İvedik'i izleyen onu arıyor! Hayatı kâbusa döndü: Tacize ulaştı, boşanma aşamasına geldim

Asgari ücret zammı için büyük işaret geldi! Saatler kala...

Asgari ücret zammı için büyük işaret geldi! Saatler kala...

Trafik sigortasında büyük tuzak! Polis çevirmesinde şok oldu

Trafik sigortasında büyük tuzak! Polis çevirmesinde şok oldu

Eski çalışanlardan sarsıcı market iddiaları

Eski çalışanlardan sarsıcı market iddiaları

Motorine benzine indirim! Akaryakıtta tabela değişti

Motorine benzine indirim! Akaryakıtta tabela değişti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Öz çocuğunu öldürüp cesedini döşemelerin altına sakladı!

Öz çocuğunu öldürüp cesedini döşemelerin altına sakladı!

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.