FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücret zammında hesap değişti! Bakan Işıkhan ‘Tam uzlaşı’ dedi: Ocak ayı için 3 formül, 4 oran…

Asgari ücret zammında hesap değişti! Bakan Işıkhan ‘Tam uzlaşı’ dedi: Ocak ayı için 3 formül, 4 oran…

21.10.2023 07:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret, aralık ayında 2024 yılı için yeniden belirlenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde ilgili bakanlıklar kapsamlı bir çalışma yaparken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan kritik bir açıklama geldi. Işıkhan, “Hedefimiz, Aralık ayında 2024 yılına ilişkin asgari ücret tutarlarını tam bir uzlaşı ile belirlemek olacaktır” derken yeni asgari ücret Ocak 2024 zammı için hesaplar bir kez daha değişti. Formül belli olurken, rakamlar da ortaya çıktı.

Asgari ücret zammında hesap değişti! Bakan Işıkhan ‘Tam uzlaşı’ dedi: Ocak ayı için 3 formül, 4 oran…

Çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin geliştirilmesi, çalışma hayatına yönelik mevzuat çalışmalarının ve uygulamalarının izlenmesi amacıyla oluşturulan Üçlü Danışma Kurulu, 5 yıl aranın ardından "Türkiye Yüzyılında Sosyal Diyalog" gündemiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında toplandı.

MYNET FİNANS

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantı 2,5 saat sürdü ve gündem konularına göre bağlı ve ilgili kurumlar ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileriyle bir araya gelindi.

TÜRK LİRASI (237)

BAKAN IŞIKHAN’DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Üçlü Danışma Kurulu'nun "Çalışma Hayatı" gündemiyle en son 2018'de toplandığını hatırlatan Işıkhan milyonlarca kişinin merak ettiği Ocak 2024 asgari ücret zammı için de açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin oybirliği ile hem işçi hem işveren temsilcilerinin desteğinin alınarak açıklandığını hatırlatan Işıkhan, büyük bir özveri ve sağduyuyla Türkiye'nin bulunduğu koşulları da göz önüne alarak asgari ücret düzeyini arzu edilen noktaya getirdiklerini ve karara bağladıklarını anlattı.

fklv4

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenen asgari ücret desteğiyle geçen dönem 500 lira destek verdiklerini aktaran Işıkhan, şöyle devam etti:

"2 milyon işverenimizden 1,7 milyonunun bu destekten yararlandığını gördük. Hedefimiz aralık ayında 2024 yılına ilişkin asgari ücret tutarlarını da temmuz ayı asgari ücretinin belirlenmesi sürecinde olduğu gibi tam bir uzlaşı ile belirlemek olacaktır. İşverenler ve işçi temsilcileri inşallah bir araya geldiğimizde yine hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sıklıkla vurguladığı gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek olacaktır."

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN O FORMÜLLER MASADA

Bilindiği üzere asgari ücret Temmuz zammı ile yüzde 34 artarak net 11.402 liraya brüt ise 13.414 lira seviyesine yükseltilmişti. Şimdi ise gözler Ocak ayına çevrildi. Emekli ve memur Ocak zammı öncesi ilk düzenleme asgari ücret zammı olacak. Yeni asgari ücret belirlenirken 6 aylık enflasyon rakamları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işçi, işveren ve toplumda gerçekleştireceği anket çalışmaları ile memur zam oranı referans olacak.

TÜRK LİRASI (232)

TESPİT KOMİSYONU ARALIKTA TOPLANACAK

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanacak. 20 Kasım’da ilk adımı atılacak tespit komisyonunda ise revizyona gidilecek. Konuya ilişkin açıklamayı geçtiğimiz günlerde Türk-İş Başkanı Ergün Atalay yapmıştı. Şimdiye kadar hiç kurmadığımız bir asgari ücret komsiyonu olacak diyen Atalay, komisyonda asgari ücretli iki kadın ve iki erkek çalışanın olacağını belirtmişti.

TÜRK LİRASI (301)

ENFLASYON ANKETİ ZAM HESABINI DEĞİŞTİRDİ

Kesin zam oranı için 3 Ocak tarihi beklenirken, Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi bu artışa ilişkin yeni ipucunu ortaya koydu. Ankette yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68.01 çıktı. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 40.27 olarak gerçekleşecek. Memur zammı ise yüzde 50’yi aşacak.
Orta Vadeli Program'da ise yıl sonu enflasyon tahmi yüzde 65 olarak yer almıştı. Bu tahmine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon 37.76 olarak gerçekleşecek. Memur zammı yüzde 49.46 olacak. Yani kabaca yeni asgari ücret yüzde 40-55 arasında şekillenecek.

iStock-1499715870

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Buna göre yüzde 40 zam formülünde Ocak 2024 net asgari ücret 15.962 TL olacak. Yüzde 45’lik formülde 16.532 TL, yüzde 50’lik formülde 17.103 ve yüzde 55’lik formülde ise 17.673 TL’ye yükselmesi bekleniyor.


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ne olacak? Merkez Bankası’ndan yeni ipucu geldiSSK ve Bağ-Kur emekli zammı ne olacak? Merkez Bankası’ndan yeni ipucu geldi
Asgari ücrete yüzde 35 zam mı geliyor?Asgari ücrete yüzde 35 zam mı geliyor?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'enflasyon' mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'enflasyon' mesajı
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yakaladıkları pitona zorla alkol içirdiler

Yakaladıkları pitona zorla alkol içirdiler

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Cinsel ilişki sırasında felç geçirdi! "Sevgilim hemen fark etmedi"

Cinsel ilişki sırasında felç geçirdi! "Sevgilim hemen fark etmedi"

Cansız manken taklidi yaptı! AVM'deki dükkanları soydu

Cansız manken taklidi yaptı! AVM'deki dükkanları soydu

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.