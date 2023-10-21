Asgari ücret zammında hesap değişti! Bakan Işıkhan ‘Tam uzlaşı’ dedi: Ocak ayı için 3 formül, 4 oran…

Çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin geliştirilmesi, çalışma hayatına yönelik mevzuat çalışmalarının ve uygulamalarının izlenmesi amacıyla oluşturulan Üçlü Danışma Kurulu, 5 yıl aranın ardından "Türkiye Yüzyılında Sosyal Diyalog" gündemiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında toplandı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantı 2,5 saat sürdü ve gündem konularına göre bağlı ve ilgili kurumlar ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileriyle bir araya gelindi.

BAKAN IŞIKHAN’DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Üçlü Danışma Kurulu'nun "Çalışma Hayatı" gündemiyle en son 2018'de toplandığını hatırlatan Işıkhan milyonlarca kişinin merak ettiği Ocak 2024 asgari ücret zammı için de açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin oybirliği ile hem işçi hem işveren temsilcilerinin desteğinin alınarak açıklandığını hatırlatan Işıkhan, büyük bir özveri ve sağduyuyla Türkiye'nin bulunduğu koşulları da göz önüne alarak asgari ücret düzeyini arzu edilen noktaya getirdiklerini ve karara bağladıklarını anlattı.

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenen asgari ücret desteğiyle geçen dönem 500 lira destek verdiklerini aktaran Işıkhan, şöyle devam etti:

"2 milyon işverenimizden 1,7 milyonunun bu destekten yararlandığını gördük. Hedefimiz aralık ayında 2024 yılına ilişkin asgari ücret tutarlarını da temmuz ayı asgari ücretinin belirlenmesi sürecinde olduğu gibi tam bir uzlaşı ile belirlemek olacaktır. İşverenler ve işçi temsilcileri inşallah bir araya geldiğimizde yine hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sıklıkla vurguladığı gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek olacaktır."

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN O FORMÜLLER MASADA

Bilindiği üzere asgari ücret Temmuz zammı ile yüzde 34 artarak net 11.402 liraya brüt ise 13.414 lira seviyesine yükseltilmişti. Şimdi ise gözler Ocak ayına çevrildi. Emekli ve memur Ocak zammı öncesi ilk düzenleme asgari ücret zammı olacak. Yeni asgari ücret belirlenirken 6 aylık enflasyon rakamları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işçi, işveren ve toplumda gerçekleştireceği anket çalışmaları ile memur zam oranı referans olacak.

TESPİT KOMİSYONU ARALIKTA TOPLANACAK

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanacak. 20 Kasım’da ilk adımı atılacak tespit komisyonunda ise revizyona gidilecek. Konuya ilişkin açıklamayı geçtiğimiz günlerde Türk-İş Başkanı Ergün Atalay yapmıştı. Şimdiye kadar hiç kurmadığımız bir asgari ücret komsiyonu olacak diyen Atalay, komisyonda asgari ücretli iki kadın ve iki erkek çalışanın olacağını belirtmişti.

ENFLASYON ANKETİ ZAM HESABINI DEĞİŞTİRDİ

Kesin zam oranı için 3 Ocak tarihi beklenirken, Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi bu artışa ilişkin yeni ipucunu ortaya koydu. Ankette yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68.01 çıktı. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 40.27 olarak gerçekleşecek. Memur zammı ise yüzde 50’yi aşacak.

Orta Vadeli Program'da ise yıl sonu enflasyon tahmi yüzde 65 olarak yer almıştı. Bu tahmine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon 37.76 olarak gerçekleşecek. Memur zammı yüzde 49.46 olacak. Yani kabaca yeni asgari ücret yüzde 40-55 arasında şekillenecek.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Buna göre yüzde 40 zam formülünde Ocak 2024 net asgari ücret 15.962 TL olacak. Yüzde 45’lik formülde 16.532 TL, yüzde 50’lik formülde 17.103 ve yüzde 55’lik formülde ise 17.673 TL’ye yükselmesi bekleniyor.







