Asgari ücret zammında ipucu! Milyonlarca çalışan için rakam ortaya çıktı: Tek zam sonrası formül belli oldu… Net asgari ücret için 25 bin TL hesabı

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında belirlenen yüzde 41,5 yıl sonu enflasyon tahmini, asgari ücrette de önemli bir artışa işaret ediyor. Aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında enflasyon verileri, milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücretin belirlenmesinde kritik rol oynayacak. Eğer öngörülen enflasyon oranı hayata geçerse, net asgari ücretin 25 bin TL’ye ulaşması bekleniyor.

6 AYLIK ENFLASYONDA RAKAM HESAPLANDI

Merkez Bankası’nın tahminleri ve farklı kurumların değerlendirmeleri, yıl sonu enflasyonunun yüzde 40 ila yüzde 49 bandında olacağını gösteriyor. En son açıklanan OVP’de ise bu yılın enflasyon tahmini yüzde 41,5 olarak revize edildi. Bu doğrultuda yapılan hesaplamalara göre, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 13,44 olacağı öngörülüyor. Bu oran, özellikle emekli ve memurların maaş artışları için önemli bir gösterge olacak. Ancak asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi de gözünü enflasyon rakamlarına çevirmiş durumda.

TEK ZAM NEDENİYLE DAHA YÜKSEK RAKAM BEKLENTİSİ

Asgari ücret, doğrudan enflasyonla belirlenmese de Asgari Ücret Tespit Komisyonu enflasyonu önemli bir kriter olarak değerlendiriyor. 2024 yılında ara zam yapılmadığı için yıllık enflasyon oranı bu yıl asgari ücret belirlenirken daha da belirleyici olacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA YENİ TAHMİN

Eğer OVP’de öngörülen yüzde 41,5'lik enflasyon gerçekleşirse, yeni asgari ücretin brüt 28.303 TL, net ise 24.058 TL seviyelerine yükselmesi söz konusu. Bu da net asgari ücretin 25 bin TL, brüt ücretin ise 30 bin TL seviyelerine çıkabileceğini gösteriyor.

Her yıl aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir heyetle, enflasyon ve geçim endekslerini değerlendirerek yeni asgari ücreti belirliyor. İşçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil ederken, hükümet hakem olarak sürece dahil oluyor. Pandemi sonrası dönemde yılda iki kez yapılan asgari ücret artışları, 2024 yılı için sadece bir kez yapılmış ve ara zam gerçekleştirilmemişti.