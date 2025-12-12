FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Asgari ücret zammında son dakika | Zam pazarlığı başladı, Türk-İş masada var mı? Işıkhan'dan açıklama

2026 asgari ücret zam pazarlığı başladı. Son dakika haberine göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılına ilişkin yeni asgari ücreti belirlemek üzere bugün toplandı. Kritik toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol katıldı. Bir ilk olarak komisyon toplantılarına katılmayacağını duyuran Türk-İş heyeti Bakan Işıkhan’a mektup sundu.

Asgari ücret zammında son dakika | Zam pazarlığı başladı, Türk-İş masada var mı? Işıkhan'dan açıklama
Devrim Karadağ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılına ilişkin yeni asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını bugün gerçekleştiriyor. TİSK'in ev sahipliğinde yapılan ilk toplantı başladı. 7,5 milyonu doğrudan olmak üzere milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik asgari ücret zam pazarlığına ise işçi kesimini temsilen masada olup olmayacağı belirsiz olan Türk-İş, Bakan Işıkhan'a mektup sundu.

BİR ARAYA GELDİLER

Görüşme kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, Ağar’ın asgari ücreti belirleme çalışmaları ile ilgili taleplerini dinledi.
Bakan Işıkhan, görüşmede her iki tarafın da yaklaşım ve değerlendirmelerinin Komisyon’un çalışmaları açısından önemli olduğunu belirterek sosyal diyalog ve istişare mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Asgari ücret zammında son dakika | Zam pazarlığı başladı, Türk-İş masada var mı? Işıkhan dan açıklama 1

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Sendikaların, asgari ücrete yönelik beklentilerinin, teklif ve önerilerinin değerlendireceğini belirten Işıkhan, “Bakanlık olarak sosyal diyaloğu esas alan bu çalışmalarımızı Komisyon olarak sürdüreceğiz. Asgari Ücret tespit Komisyonu’nun işleyişi içinde sonuna kadar, sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Asgari ücret zammında son dakika | Zam pazarlığı başladı, Türk-İş masada var mı? Işıkhan dan açıklama 2

TÜRK-İŞ: "TOPLANTIYA KATILMAYACAĞIZ"

Kritik görüşme sonrası gazetecilerin karşısına çıkan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, komisyon toplantılarına katılmayacaklarını duyurdu.

Ağar, yaptığı açıklamada "Aldığımız karar gereği komisyona katılmayacağımız belirtmiştik. Bakanımızı ziyaret ettik bir dosya verdik. Komisyona katılmama gerekçelerini Bakanımıza açıkladık. Onlar toplantıya geçti, biz de buraya sizlerin önünüze geldik." dedi.

Asgari ücret zammında son dakika | Zam pazarlığı başladı, Türk-İş masada var mı? Işıkhan dan açıklama 3

ERDOĞAN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sürece ilişkin yaptığı konuşmada işverenlere çağrıda bulunmuş ve asgari ücret belirlenirken işverenlerin de “ellerini taşın altına koyması” gerektiğini vurgulamıştı.

Toplantıda detaylı rakamlar üzerinde henüz karar alınmazken, ekonomik veriler, enflasyon tahminleri ve asgari ücretin alım gücündeki durumu gündemdeydi. Sürecin aralık ayı içinde birkaç tur daha toplantıyla devam etmesi ve yeni asgari ücretin 31 Aralık’a kadar açıklanması bekleniyor.

Asgari ücret zammında son dakika | Zam pazarlığı başladı, Türk-İş masada var mı? Işıkhan dan açıklama 4

MASADAKİ OLASI ZAM SENARYOLARI

Komisyonda tartışılan asgari ücret zam oranları ve bu oranlara göre net ücret hesaplamaları ise şu şekilde öne çıkıyor:

%25 artış: Yaklaşık 27 630 TL

%27 artış: Yaklaşık 28 072 TL

%29 artış: Yaklaşık 28 515 TL

%31 artış: Yaklaşık 28 957 TL

%32 artış: Yaklaşık 29 178 TL

%33 artış: Yaklaşık 29 399 TL

Bu rakamlar, mevcut net asgari ücret olan 22 104 TL üzerinden hesaplanıyor. Kesin karar, komisyonun sonraki toplantılarında belirlenecek.

NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Komisyonun nihai kararı, Aralık ayı sonuna kadar kamuoyuna duyurulması ve 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. İşçi temsilcisinin masada olmaması ise sürecin seyrini ve kararın meşruiyet algısını tartışmalı hale getiriyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Kurum'dan Başakşehir'de yapımı tamamlanan sosyal konutlara ilişkin paylaşımBakan Kurum'dan Başakşehir'de yapımı tamamlanan sosyal konutlara ilişkin paylaşım
Kredi faizleri neden düşmüyor? Merkez Başkanı Fatih Karahan yanıtladı: “Tek belirleyici değil”Kredi faizleri neden düşmüyor? Merkez Başkanı Fatih Karahan yanıtladı: “Tek belirleyici değil”

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret son dakika türk iş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

Yönetmelik sil baştan değişti: 'İlk' gerçekleşti

Yönetmelik sil baştan değişti: 'İlk' gerçekleşti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.