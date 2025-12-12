Asgari ücret zammında son dakika | Zam pazarlığı başladı, Türk-İş masada var mı? Işıkhan'dan açıklama

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılına ilişkin yeni asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını bugün gerçekleştiriyor. TİSK'in ev sahipliğinde yapılan ilk toplantı başladı. 7,5 milyonu doğrudan olmak üzere milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik asgari ücret zam pazarlığına ise işçi kesimini temsilen masada olup olmayacağı belirsiz olan Türk-İş, Bakan Işıkhan'a mektup sundu.

BİR ARAYA GELDİLER

Görüşme kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, Ağar’ın asgari ücreti belirleme çalışmaları ile ilgili taleplerini dinledi.

Bakan Işıkhan, görüşmede her iki tarafın da yaklaşım ve değerlendirmelerinin Komisyon’un çalışmaları açısından önemli olduğunu belirterek sosyal diyalog ve istişare mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Sendikaların, asgari ücrete yönelik beklentilerinin, teklif ve önerilerinin değerlendireceğini belirten Işıkhan, “Bakanlık olarak sosyal diyaloğu esas alan bu çalışmalarımızı Komisyon olarak sürdüreceğiz. Asgari Ücret tespit Komisyonu’nun işleyişi içinde sonuna kadar, sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ: "TOPLANTIYA KATILMAYACAĞIZ"

Kritik görüşme sonrası gazetecilerin karşısına çıkan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, komisyon toplantılarına katılmayacaklarını duyurdu.

Ağar, yaptığı açıklamada "Aldığımız karar gereği komisyona katılmayacağımız belirtmiştik. Bakanımızı ziyaret ettik bir dosya verdik. Komisyona katılmama gerekçelerini Bakanımıza açıkladık. Onlar toplantıya geçti, biz de buraya sizlerin önünüze geldik." dedi.

ERDOĞAN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sürece ilişkin yaptığı konuşmada işverenlere çağrıda bulunmuş ve asgari ücret belirlenirken işverenlerin de “ellerini taşın altına koyması” gerektiğini vurgulamıştı.

Toplantıda detaylı rakamlar üzerinde henüz karar alınmazken, ekonomik veriler, enflasyon tahminleri ve asgari ücretin alım gücündeki durumu gündemdeydi. Sürecin aralık ayı içinde birkaç tur daha toplantıyla devam etmesi ve yeni asgari ücretin 31 Aralık’a kadar açıklanması bekleniyor.

MASADAKİ OLASI ZAM SENARYOLARI

Komisyonda tartışılan asgari ücret zam oranları ve bu oranlara göre net ücret hesaplamaları ise şu şekilde öne çıkıyor:

%25 artış: Yaklaşık 27 630 TL

%27 artış: Yaklaşık 28 072 TL

%29 artış: Yaklaşık 28 515 TL

%31 artış: Yaklaşık 28 957 TL

%32 artış: Yaklaşık 29 178 TL

%33 artış: Yaklaşık 29 399 TL

Bu rakamlar, mevcut net asgari ücret olan 22 104 TL üzerinden hesaplanıyor. Kesin karar, komisyonun sonraki toplantılarında belirlenecek.

NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Komisyonun nihai kararı, Aralık ayı sonuna kadar kamuoyuna duyurulması ve 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. İşçi temsilcisinin masada olmaması ise sürecin seyrini ve kararın meşruiyet algısını tartışmalı hale getiriyor.