Asgari ücret zammından emekliliğe… Tek tek sıraladı ‘Meclis’e getireceğiz’ Özel ‘Önümüzdeki dönem’ diyerek açıkladı

Asgari ücrete Temmuz ayında ara zammın gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Şu ana kadar ara zam ile ilgili olumlu bir açıklama gelmese de muhalefet cephesinden zammın yapılması gerektiğine dair değerlendirmele yapılıyor. Son olarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TESK Başkanı Bendevi Palandöken'i ziyaret etti

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, asgari ücrete ara zam konusunda konuştu. Özel, asgari ücretin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre dahi 3 bin liranın üzerinde eridiğini ve temmuzda asgari ücrete yapılan zammın neredeyse ortadan kalkacağını söyledi.

ASGARİ ÜCRETLİ 5 KİŞİYİ ÇALIŞTIRIYORSA...

Asgari ücrette artış yapılması durumunda, bunun esnafa olumlu yansıyacağını belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:



"İşçide, memurda para yoksa, emeklinin cebinde para yoksa, çiftçi ürününe iyi fiyat alamıyorsa, esnafta da para yok. Esnafın en büyük sıkıntısı bu. Diğer yandan küçük esnaf, asgari ücretli çalıştıran bir işveren. Biz, asgari ücretin artırılmasını ancak küçük esnafın bu artıştan korunmasını öneriyoruz. Asgari ücret artırıldığında, Sosyal Güvenlik Kurumunun prim tahsilatları da inanılmaz şekilde artıyor. Bu tahsilatların sadece dörtte birinden bile vazgeçilip, esnafa ve işverene destek olarak sunulduğunda, sorun neredeyse hallolmuş oluyor. Biz, yanında 5 kişiye kadar asgari ücretli çalıştıran esnafın sosyal güvenlik primine yapılacak doğrudan destekle bu artıştan hem korunacağını hem de asgari ücretin zamlanmasıyla esnafın da yüzünün biraz olsun gülebileceğini değerlendiriyoruz"

"MECLİS DİBİNE IŞIK VERMİYOR"

Asgari ücretin haricinde, esnafın emeklilik şartlarını da konuştuklarını aktaran Özel, şu cümleleri kurdu:



"Esnafın yanında çalıştırdığı işçi 7 bin 200 günde emekli olurken, esnaf 9 bin gün çalışmak zorunda. Her esnaf, 6 yıl daha en az 8 bin lira cebinden ödemek ve en düşük emekli maaşı bile alacak olsa, 14 bin 500 liradan yoksun kalıyor. Bu noktada bir adım atılmalıdır, verilmiş söz tutulmalıdır. Meclis'in dibindeyiz. 'Mum dibine ışık vermez' derler, Meclis de dibine ışık vermiyor gibi görünüyor." diye konuştu.

PRİM GÜNÜNDEN ASGARİ ÜCRETE KADAR...

Özel, esnafın krediye ulaşımında da sorun bulunduğunu belirterek şöyle devam etti:



"Esnafın çok düşük faizli ve çok uzun vadeli kredilerle destekleniyor olması gerekir. Faizlerdeki artış, esnafları da ciddi şekilde sıkıntıya sokmuş durumda. Önümüzdeki dönemde, hem perakende yasasının çıkması için hem 9 bin günün 7 bin 200 güne inmesi açısından hem de asgari ücret düzenlemesi ve bununla eş zamanlı yapılacak esnafın, küçük işletmelerin desteklenmesi noktasında bir dizi çalışmamızı Meclis gündemine getireceğiz. Hükümete, 'Gelin, esnafın elinden tutalım, esnafın elini havada bırakmayalım' diyoruz."

Bendevi Palandöken de, ziyaretlerinden ötürü Özel'e teşekkür ederek, esnaf ve sanatkarların sorunlarını konuştuklarını bildirdi.

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AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır