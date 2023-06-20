Asgari ücret zammının iş dünyasındaki yankısı: İşte ilk sözler…

Milyonlarca çalışanın sonucunu beklediği asgari ücret sürecinde sona gelindi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısının ardından yeni asgari ücretin yüzde 34 artışla net 11 bin 402 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Sektör temsilcileri açıklanan ara zam sonrası açıklamalarda bulundu.

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU (DEİK):

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından bugün açıklanan asgari ücrete ilişkin yazılı bir değerlendirmede şunları söyledi:

"Bugün taraflarca üzerinde uzlaşılan ve yüzde 34 artışla 11 bin 402 TL olan yeni asgari ücretin hem işveren hem çalışanlarımız hem de ekonomimiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Bir taraftan hayat koşullarına ve enflasyona göre gelir dağılımını, bir taraftan da işverenin maliyetlerine ve uluslararası ticaretteki rekabetine ve üretime etki eden böylesi önemli bir verinin, tarafların anlaşmasıyla ortaya çıkması elbette sevindiricidir.

Büyüme verilerinde bizim en çok önem verdiğimiz iki husustan birisi, büyümenin kapsayıcı ve sürdürülebilir olmasıdır. Asgari ücrette yapılan yüzde 34 oranında zam ile emeğin milli gelirden aldığı payın hak ettiği seviyelere gelecek olmasını, büyümenin kapsayıcılığını artırması bakımından değerli buluyoruz. Diğer taraftan, işveren üzerinde oluşacak yükün bir kısmının devletimiz tarafından karşılanması da rekabetçiliğimize engel oluşturmaması bakımından önemli olacaktır."

İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO):

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de yeni asgari ücretin çalışma hayatının paydaşlarına hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Çalışanın alım gücünün, enflasyonun üzerinde bir refah artışıyla korunması memnuniyet verici." değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücret paketinde 3 konunun daha yer almasının yararlı olacağı kanaatinde olduklarını kaydeden Avdagiç, "Birincisi, gelir vergisi dilimlerinin asgari ücret artışı ve son 5 yılda yaşanan kayıplar dikkate alınarak güncellenmesi; ikincisi, kıdem tazminatı tavanının enflasyon kadar yükseltilmesi; üçüncüsü ise SGK üst limit çarpanının evvelki oranlara çekilmesidir." ifadelerini kullandı.

ANKARA TİCARET ODASI (ATO):

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yeni asgari ücretin hem çalışanlara hem de işverenlere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Baran, yeni asgari ücret belirlenirken fiyat artışlarının genel seviyesinin dikkate alınması ve çalışanların refah seviyesinin korunmasının önemli olduğunu ifade etti.

Asgari ücretin yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya, asgari ücrete sağlanan işveren desteğinin de 400 TL'den 500 TL'ye çıktığını hatırlatan Baran, "Asgari ücret rakamı, diğer ücretler için temel teşkil etmesi, üretim ve iş maliyetlerini etkilemesi nedeniyle sadece işçiler için değil, işverenler ve hükümetimiz için de önemli bir rakam. Son dönemde yaşanan enflasyonla mücadele süreci, işçi işveren ayrımı yapmaksızın herkesi etkiledi. İş dünyası çalışanı ve işvereniyle bir bütün. Fiyat artışlarının genel seviyesi dikkate alınarak çalışanlarının refah seviyesinin korunmasının öncelenmiş olması çok önemli." açıklamasında bulundu.

Baran, karardan memnuniyet duyduklarına değinerek, şunları kaydetti:

"İstihdam maliyetleri işverenlerin rekabet gücünü doğrudan etkileyen bir faktör. Bu aşamada asgari ücret desteğinin devamı çok kıymetli. İşverene sağlanan asgari ücret desteğinin asgari ücret artış oranı ve genel fiyat seviyesi dikkate alınarak, bütçe imkanları çerçevesinde yeniden değerlendirilebileceği kanaatindeyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan yeni kabinenin alacağı önlem ve yapacağı çalışmalarla ekonomide dengeleri en kısa sürede yerine oturtacağına ve fiyat dengesizliklerinin de en kısa sürede ortadan kalkacağına inanıyoruz."

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (MÜSİAD):

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise, işçilerin alın teri ve emeklerinin enflasyonun altında ezdirilmemesinden memnuniyet duyduklarını bildirdi. Asmalı, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle; yeni ekonomi yönetimince alınacak olan tedbirlerin etkisiyle, orta ve uzun vadede enflasyon hedefimize adım adım yaklaşacağımıza olan inancımızın tam olduğunu yeniden ifade ediyoruz. Yeni Bakanlar Kurulunun reel sektöre ve piyasalara güven vermiş olmasının da fiyat istikrarına beklentiler kanalı üzerinden olumlu katkı yapacağını düşünüyoruz.

Ücret artışlarının işverene getireceği ilave yüklerin hafifletilmesi adına, mevcut destek ve teşviklerin artırılması elzemdir. Bu kapsamda 400 TL'lik asgari ücret desteğinin 500 TL'ye çıkarılmış olması, işverenlerimiz adına oldukça sevindirici bir gelişme olmuştur.

Bu minvalde; geçmiş dönemde de ifade ettiğimiz gibi, sanayi sektörü kapsamında asgari ücretli çalışanlar için ilave pozitif ayrıcalık sağlanmasının imalata yönelik istihdamımızın ve üretim kapasitemizin artırılması adına önemli bir adım olacağını ve bölgesel farklılıkları yansıtma noktasında yetersiz kalan mevcut ulusal asgari ücret uygulamasına alternatif olarak bölgesel asgari ücret uygulaması fikrinin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini yineliyoruz."

ANADOLU ASLANLARI İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (ASKON):

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da, asgari ücret miktarını işverenler olarak bekledikleri bir oran olarak gördüklerini ve bu artışın zamlar karşısında eritilmemesi gerektiğini belirterek, enflasyonla sıkı bir mücadele içerisine girilmesinin elzem olduğunu vurguladı.

Çalışanların refah seviyesinin artırılmasının temel koşulunun enflasyonla mücadeleden geçtiğini kaydeden Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücreti ne kadar artırırsak artıralım enflasyonu tek hanelere çekmediğimiz sürece insanlarımızın refah seviyesi de artmıyor. İşverenler olarak asgari ücret tespit komisyonunun 11 bin 402 TL'lik açıklaması beklentilerimiz arasındaydı. Yıllık artış yüzde 107'ye ulaşmış oldu. Beklenilen artış oldu diyebiliriz. Lakin bu artışın anlamlı olabilmesi kesinlikle fiyat istikrarının sağlanarak öngörülebilir bir ekonomik düzenin sağlanmasına bağlı."



