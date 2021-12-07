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Asgari ücret zammıyla birlikte artacak! İşsize 3868 TL

07.12.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıl itibarıyla asgari ücret zamlanacak, bununla birlikte pek çok rakam da değişecek. Örneğin işsizlik maaşı taban fiyatı asgari ücret ile birlikte artacak. İşte beklenen rakamlar.

Asgari ücret zammıyla birlikte artacak! İşsize 3868 TL

2022 yılına girmemize az bir süre kalmışken, milyonlarca işçinin gözü kulağı asgari ücrete gelecek zam haberinde. 1 Aralık itibarıyla ilk görüşmeler başlamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni yıla girmeden anlaşmaya varılacağını söylemişti. İşçi kesimi 3 bin 750-4 bin TL arasında asgari ücret isterken, işverenler 3 bin 500, 3 bin 750 TL arasında bir rakam bekliyor. Asgari ücretteki değişiklikle birlikte işsizlik maaşı taban fiyatı da artacak.

İŞSİZLİK MAAŞI 3868 TL’YE ÇIKACAK

Asgari ücret görüşmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde 1 Aralık tarihinde başladı. 4.toplantıda asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin karara varılması bekleniyor.

İşçi kesiminin 3750-4000 TL asgari ücret beklentisi olduğunu belirten Bakan Vedat Bilgin, işveren kesiminin ise 3500-3750 TL arasında bir rakam öne sürdüğünü açıkladı. Bu açıklamaların ardından işsizlik maaşına yönelik tahminler de şimdiden gelmeye başladı. Yapılması konuşulan yüzde 25 zamma göre net asgari ücret 3.532 lira civarında olacak. Brüt ücret ise 4471 TL olacak. Bu rakamlarla birlikte işsizlik maaşı ise en az 1789 TL, en fazla ise 3577 TL olarak hesaplanacak. Eğer asgari ücret artışı yüzde 36.2 olursa işsizlik maaşı en az 1934 TL, en çok ise 3868 TL’ye çıkacak.

İŞSİZLİK MAAŞINDAN KİMLER YARARLANIR?

-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY VERİLİYOR?

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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