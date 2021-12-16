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Asgari ücrete AGİ dahil mi? 4250 TL net mi? AGİ ile asgari ücret ne kadar?

16.12.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açıkladığı asgari ücret rakamlarının ardından akıllarda bazı soru işaretleri oluştu. Çalışanlar, ‘’Asgari ücrete AGİ dâhil mi? 4250 TL net ücret mi?’’ sorularına yanıt aramaya başladı.

4250 TL olan asgari ücret, 16 Aralık 2021 Perşembe günü itibarıyla ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 4250 TL'lik asgari ücretin yanında AGİ ücretleri de paylaşıldı. Evli ve bekârlar için asgari ücret ile AGİ ücretleri açıklandı.

4250 TL ASGARİ ÜCRETE AGİ DÂHİL Mİ?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirledi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin 4250 TL’ye yükseldiğini duyurdu.

Asgari ücrete yüzde 50,44 oranında bir zam yapıldı. Ancak asgari ücret, AGİ dâhil 4250 TL oldu. Yani 4250 TL’nin içinde AGİ ücretleri de yer alıyor.

AGİ NE KADAR OLDU?

AGİ 2022’de bekar biri için 402 Türk lirası oldu. Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 481,5 Türk lirası, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 543 Türk lirası oldu.

AGİ MAAŞI NASIL ARTIRIYOR?

Çalışanlar her ay bordrolarında görür Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalemini. İşverenler bu tutarı bir yandan çalışanlarına öderken diğer yandan Maliye’ye ödeyecekleri gelir vergisinden düşerler.

Hesaplanan AGİ, çalışanlara (net ücrete ilaveten) ödenir. AGİ’ den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor.

İŞTE 2022 AGİ TUTARLARI

Medeni Durum Aylık (TL) Yüzde... Aylık (TL)

2021 AGİ Artış tutarı 2022 AGİ Bekâr 268 134 402

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 321 160,5 481,5

Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 362 181 543

Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 402 201 603

Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 456 228 684

Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 456 228 684

Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu 456 228 684

Evli eşi çalışan ve çocuksuz 268 134 402

Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 308 154 462

Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 348 174 522

Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 402 201 603

Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 429 214,5 643,5

Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 456 228 684


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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret AGİ
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