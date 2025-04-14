Asgari ücrete ara zam için milyonların merak ettiği soruya uzman isimden yanıt! İhtimali böyle açıkladı

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücret yüzde 30'luk zamla 2025 yılı için 22 bin 104 TL olmuştu. Şimdi ise temmuz ayının yaklaşmasıyla beraber milyonların gözü kulağı asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı konusuna çevrildi. Peki, asgari ücrete ara zam olur mu? Konuyla ilgili uzman isimden bir açıklama geldi.

"ZAYIF BİR İHTİMAL"

A Haber canlı yayınında konuşan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem "Çok sorulan bir soru var, bana da her gören soruyor; Temmuz'da bir asgari ücrete ara zam olur mu diye. Ocak ayında bir yüzde 30'luk artış oldu, bunun yeniden arttırılması söz konusu olabilir mi? Yapılan açıklamalar şöyle; enflasyonda bir değişiklik olursa ve bir ihtiyaç olursa Haziran ayında asgari ücret tespit komisyonu tekrar toplanabilir. Ama gidişat enflasyonun düştüğü yönünde. Toplanır mı? Zayıf bir ihtimal ama o o zaman değerlendirilir" dedi.

"EĞER TOPLANACAKSA ZATEN HAZİRAN AYINDA TOPLANMASI GEREKİYOR"

Şu an için böyle bir şey olmadığını da söyleyen Erdem devamında "Eğer toplanacaksa da zaten Haziran ayında toplanması gerekiyor ve yeniden bir asgari ücret tespiti yapılabilir" ifadelerini kullandı.