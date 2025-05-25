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Asgari ücrete ara zam için oran verdi! 'Bu kadar bile olsa yükü hafifletir'

Asgari ücrete ara zam olacak mı? Milyonlarca kişi bu sorunun yanıtını merak ederken konuyla ilgili yapılacak resmi açıklamalar da dikkatle takip ediliyor. Asgari ücret zammı konusu gün geçtikçe daha çok konuşulmaya devam ederken uzman isimlerden de asgari ücrete dair değerlendirmeler geliyor. Son olarak ekonomist Muhammet Bayram, katıldığı yayında 'zam olmalı' diyerek oran verdi ve 'Bir nebze olsun vatandaşın enflasyona karşı yükünü hafifletir" ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete ara zam için oran verdi! 'Bu kadar bile olsa yükü hafifletir'
Hande Dağ

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca çalışan asgari ücret konusunda yıl ortasında bir ara zam olup olmayacağını merak ediyor. Konuya dair resmi açıklamalar takip edilirken bir yandan da uzman isimlerin değerlendirmeleri araştırılıyor. Son olarak ekonomist Muhammet Bayram, asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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"ASGARİ ÜCRETİN ARTIŞININ ENFLASYONA YÜZDE 1 KADAR BİLE ETKİSİ YOK"

TGRT Haber yayınında konuşan ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretin... Ben yeminli mali müşavirim. 60 tane ilde müşterim var. Reel sektörde evet sorunlar var mı? Var. Krediye erişim zor. Faiz oranı ne olursa olsun herkes para verilsin bankalar tarafından yeter diyor. Asgari ücretin artışının enflasyona yüzde 1 kadar bile etkisi yok.

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Etkisi fahiş fiyat. Etkisi bizim algımız. Daha asgari ücret konuşmaya başladığımız anda hemen fiyatlar artıyor. Bu maalesef bizim kendi yapımızdan kaynaklı.

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"DEVLET BU KAYNAĞI BULUR"

Yani burada kamu işçilerimizin zam pazarlığı var biliyorsunuz, afaki zam talepleri var. Ama burada bu dengelenmenin yaşanması lazım. Artık bu dengelenme bu sene olsun ve bitsin. O yüzden ara zamda bence asgari ücret zam olmalı. Devlet bu kaynağı bulur. Enflasyon zaten dizginlendi. Bundan sonra da enflasyon algısı çok ciddi bir şekilde oluşmaya başladı. Yani iyileşme babında.

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Rakam önerisi vermek çok zor. Maalesef. Hani bunu söyleyince de biraz yük altına da giriyoruz ama yani bu yapılacaksa artış enflasyon oranı kadar olmamalı, yani ara zam olacak.

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"YÜZDE 10 BİLE OLSA BU YAPILACAK ARTIŞ..."

Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı asgari ücret belirlendiği zaman olağanüstü bir durum olursa yapabiliriz demişti. Burada olağanüstü bir durum olmamakla birlikte 6 aylık enflasyon farkı yüzde 17 - yüzde 18. Yani yüzde 10 bile olsa bu yapılacak artış bir hani bir nebze olsun vatandaşın enflasyona karşı yükünü hafifletir.

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Özellikle en düşük emekli maaşı. 14469 TL. Buradaki artışın en az yüzde 25'ler civarında olmasını düşünüyorum. Çünkü enflasyon farkımız yüzde 6 olacak. İnşallah devletimiz burada kaynağı bulmaya muktedir"

Hissenet
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asgari ücret Asgari ücret ara zam
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