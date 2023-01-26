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Asgari ücrete ara zam olur mu? Bakan Bilgin canlı yayında açıkladı... 'Olağanüstü bir durum olursa...'

26.01.2023 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı için asgari ücreti 8 bin 500 lira olarak duyurmuştu. Konuyla ilgili katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'asgari ücrete bu yıl da ara zam yapılabilir mi' sorusuna yanıt verdi.

Asgari ücrete ara zam olur mu? Bakan Bilgin canlı yayında açıkladı... 'Olağanüstü bir durum olursa...'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, "Asgari ücrete ara zam olur mu?" , "EYT’lilerin ilk maaşı ne zaman yatacak?" gibi gündemdeki sorulara net yanıtlar verdi.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye büyümede OECD'de ikinci ülke konumunda. IMF programları istikrarsızlık getirir. Türkiye pandeminin getirdiği olumsuzluğa dalgalanmalara rağmen büyümesini sürdürdü. Girişimcilerimiz kalkınmada başroldedir.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLUR MU?

Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir. Enflasyonun yüzde 20 gerilere düştüğü bir ortam var. Asgari ücreti 455-460 dolar arasına çıkararak Türkiye'nin ekonomik gücünü gösterdik.

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SÖZLEŞMELİ PERSONEL KONUSU

Sözleşmeli personelin haklarını düzenleyeceğiz. Onları bu endişeden kurtaracağız. Netleşen bir takvim yok. Dosyamız netleşince açıklayacağız. Kamuda daha adil bir düzenleme beklentisi vardı.

EYT'DE SON DURUM

EYT'de ilk maaşların Mart'ın 1'inde ödenmesini bekliyoruz. Buna hazırlıklarımızı yaptık. EYT tarihinde bir esneme olmaz ama erken olabilir. Kamudaki EYT'liler emekli olmayacaktır. EYT'li maaşında az zam iddiası doğru değildir.

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asgari ücret Vedat Bilgin

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