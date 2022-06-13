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Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2022 Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Ek zam yapılacak mı?

13.06.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete ek zam gelip gelmeyeceği vatandaşların gündeminde yer alıyor. Piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası olası zam tarihi de merak konusu oldu. 3600 ek gösterge çalışmalarının tamamlanmasının ardından vatandaşın odağı asgari ücret ek zammına çevrildi. Peki asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne zaman ve ne kadar olacak? İşte ek zam ile ilgili merak edilenler...

Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2022 Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Ek zam yapılacak mı?

Sene içinde asgari ücrete ek zam gelip gelmeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son olara AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki bu yıl asgari ücrete ek zam gelecek mi?

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücrete ek zam yapılması konusu son günlerde vatandaşın gündeminde yer alıyor. Söz konusu zammın olup olmayacağı ve yapılacağı tarih de vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son açıklamasında ‘Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz’ ifadelerini kullanmıştı. Ömer Çelik ise yine konuyla ilgili ‘Asgari ücretin dar gelirli vatandaşımızı ekonomik olarak koruması gündemimizdedir.’ açıklamasını yapmıştı.

Asgari ücret zammının yapılıp yapılmayacağı henüz kesinlik kazanmadı. Fakat petrol fiyatlarını da hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili “Petrol fiyatlarının 2-3 kat arttığı bir dönemde, dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

"HAYAT PAHALILIĞININ İNSANLARIMIZ ÜZERİNDEKİ YÜKÜNÜ AZALTMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı'nın sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili konuştu ve "Asgari ücret artışı, memur ve emekli maaşlarına yapılan yüksek oranlı zamlar, sosyal yardım yelpazesinin genişletilmesi, destek ve sübvansiyon paketleri gibi uygulamalar bu yaklaşımımızın ifadesidir. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan enerjiye her alanda altyapı yatırımlarından ülkemizin ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşıladığımız için bundan sonraki önceliğimiz insanımızın refah seviyesini artıracak politikalar olacaktır. Önümüzdeki aylarda bu doğrultuda yeni adımlar atarak hayat pahalılığının insanlarımız üzerindeki yükünü azaltmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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