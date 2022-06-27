Asgari ücret zammıyla alakalı yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müjdeli bir haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz." açıklamasında bulundu. Peki asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhubaşkanı Erdoğan milyonları ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Müjdeli haber vereceklerini ifade eden Cumhubaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Yapılan artışın istihdamda herhangi bir olumsuz etkiye yol açmasına da meydan verilmeyecektir. Asgari ücret için talimat verdim. İnşallah en kısa sürede bu konuda müjdeli bir haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz. Kamu çalışanlarımıza ve emeklilerimize enflasyon farkını zaten vereceğiz. Bu düzenlemenin 13.7 milyon emeklimizin tamamını kapsadığının altını çizmek istiyorum. Şu anda Çalışma Bakanım çalışmayı hafta sonuna varmadan inşallah bitirecekler ve ardından NATO görüşmelerinden döner dönmez bunu milletimle paylaşma fırsatını bulacağız."

TARİH VERDİ!

Toplantı sonrası açıklamalarında memur maaşına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu arada yılbaşında inşallah çalışmalarımızın, çalışanlarımızın ve emeklilerimizin ücretlerini tekrar gözden geçirecek, günün şartlarına göre ne yapılması gerekiyorsa onu da kendilerine vereceğiz. Ayrıca temmuz ayı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde, 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödeneceğini de ifade etmek istiyorum." dedi.



