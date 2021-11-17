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Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? 2022 yılında evli ve bekarların alacağı asgari ücret miktarı hesaplaması

17.11.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca asgari ücretli, hükümetten gelecek zam haberini bekliyor. Geçtiğimiz senelerde enflasyonun 5-6 puan üzerinde yapılan zamma göre tahminler yapıldığında üç aşağı beş yukarı rakamlar da ortaya çıkıyor. İşte evli ve bekarların alacağı asgari ücret hesaplamaları…

Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? 2022 yılında evli ve bekarların alacağı asgari ücret miktarı hesaplaması

2022 yılına girmemize az bir süre kalırken, asgari ücretlinin gözü kulağı hükümetten gelecek zam haberine çevrildi. TÜİK’İn açıkladığı 4 aylık enflasyona göre tahminler yapılırken, evlilerin, bekarların ve çocukları bulunan ailelerin asgari ücret miktarı ile ilgili hesaplamalar da yapıldı. İşte AGİ dahil edilerek yapılan asgari ücret tahminleri…

ASGARİ ÜCRET, MEDENİ DURUMA VE ÇOCUK SAYISINA GÖRE DEĞİŞİYOR

Asgari ücret tahminlerine Asgari Geçim İndirimi de eklenince bekar ve evlilerin alacağı miktar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Eğer vergi sisteminde bir değişiklik olmazsa, asgari ücret medeni duruma, çocuk sayısına ve eşin çalışıp çalışmadığına göre değişecek. 2021 yılında bekar bir işçi 2 bin 825 lira 90 kuruş alıyordu. Eğer yapılan tahminlere göre asgari ücret yüzde 25 artarsa rakam 3 bin 532 TL 38 kuruş olacak.

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 25’LİK ARTIŞ OLURSA ÇOCUKLU AİLELER NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Asgari ücret medeni duruma göre değiştiği gibi, çocuk sayısına, eşin çalışıp çalışmadığına göre değişmektedir. 2021 yılında eşi çalışmayan çocuksuz biri 2 bin 879 TL 56 kuruş alırken, yüzde 25’lik artış durumunda yeni yılda 3 bin 599 TL 46 kuruş alacak.

Eşi çalışmayan 1 çocuğu bulunan kişinin maaşı 3 bin 649 TL 77 kuruşa çıkarken 2 çocukluda rakam 3 bin 700’e çıkacak. 3 çocuğu bulunanlar ise yüzde 25’lik zam durumunda 3 bin 767 TL alacak.

Eşi çalışanlarda ise rakamlar değişiyor. Eşi çalışan çocuksuz olanlar yüzde 25’lik zam olursa maaş 3 bin 532 TL 38 kuruş olacak. 1 çocuklu olanlar 3 bin 582 TL 69 kuruş, 2 çocuğu olanlar 3 bin 632 TL 99 kuruş, 3 çocuklu olanlar ise 3 bin 700 TL alacak.

Bu rakamlar yüzde 25’lik artış tahminine göre ortaya çıkmıştır. Yüzde 30’luk artış olursa rakamlar daha da yükselecek.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı son 4 aylık enflasyon verisini açıklamasının ardından asgari ücret ile ilgili hesaplamalar da yapılmaya başlandı. Kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından net rakamlar belli olacak. Asgari ücretin 3500 TL’nin üzerinde olacağı tahmin edilirken, bu rakamlara Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de eklendi. AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarı üzerinden hesaplanıyor. İşçinin kendisi için yüzde 50, çalışmayan eşi için yüzde 10, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için yüzde 7.5 ve 3. çocuk için yüzde 10 ve sonraki her çocuk için yüzde 5'i alınarak hesaplanıyor. Bu oranlarla bulunan rakamın yüzde 15 gelir vergisi oranı alınıyor. Yıllık AGİ bulunduktan sonra 12'ye bölündüğünde aylık rakam da ortaya çıkıyor.

AGİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

AGİ kişinin medeni durumuna ve çocuk sayısına bağlı olarak değişmektedir. Bekar bir işçinin AGİ miktarı asgari ücretin içinde ödeniyor. Ancak evli ve çocukları olan işçiler için ayrıca AGİ farkı ödeniyor. Ödenecek AGİ miktarından 268,31 TL çıktıktan sonra kalan miktar maaşa ekleniyor. Asgari Geçim İndirimi maaşa göre yapıldığı için aralık ayında belirlenecek 2022 asgari ücretiyle birlikte artacak.

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asgari ücret
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