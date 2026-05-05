Asgari ücrete Temmuz'da ara zam var mı? AK Parti'li Güler açıkladı

Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağı şimdiden merak konusu olurken, AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Asgari ücrete Temmuz’da ara zam olacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

Asgari ücrete ara zam konusu şimdiden gündeme geldi. Evlisinden bekarına, gencinden yaşlısına 7'den 70'e neredeyse herkesin merak ettiği "Asgari ücrete Temmuz’da ara zam olacak mı?" sorusu AK Partili kritik isme soruldu.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?

TMBB'ye sunulan "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeleri öngören kanun teklifi ile ilgili detaylar hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, asgari ücretle ilgili gelen soruya da yanıt verdi.

"GÜNDEMİMİZDE ÇALIŞMA YOK"

Güler, "Şu an da hali hazırda gündemimizde böyle bir çalışma yok" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanı Güler, hem çalışanları hem emeklileri hem de dar gelirli vatandaşları desteklediklerini belirerek “Ama şu anda gündemimizde böyle bir çalışma yok ifade etmek isterim” dedi.

ENFLASYONDAKİ ARTIŞ

Beklenti üstü gelen enflasyon oranları hakkında konuşan Güler, yükselişin nedenini petrol fiyatlarındaki artış olarak açıkladı.

Güler, “Özellikle petrol fiyatlarındaki bu kadar kırılgan fiyatlandırma ve değişkenlik bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de enflasyonda ciddi bir baskı oluşturdu ve artışa sebebiyet verdi.” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR? KAÇ TL?

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret net 28.075,50 TL olarak uygulanmaktadır. Brüt tutarı 33.030,00 TL olan asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise 40.874,63 TL seviyesindedir.

