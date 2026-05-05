Kanun değişti: Artık ücretli olacak! Sadece onlar para ödemeyecek

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre Noterlik Kanunu Yönetmeliği değişti. Buna göre araç sorgulamada ücret ödenecek.

Rümeysa Ezgi Sivritepe
Noterlik Kanunu Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, araç sicil ve tescil sistemi veri tabanında yer alan bilgilerin paylaşımı artık ücretli olacak.

HER YIL ZAMLANACAK

Araç sicil ve tescil sistemi veri tabanında yer alan bilgilerin kişi ve kurumlarla paylaşılması karşılığında sorgu veya dönen kayıt başına, Türkiye Noterler Birliğince 2 TL işlem ücreti alınacak. Bu ücret her yıl yeniden değerlenme oranına göre artırılacak.

MUAF OLACAKLAR

Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılacak sorgulamalardan yıl içerisinde her bir araç başına bir sorgu için ücret alınmayacak. Kamu kurum ve idareleri, belediyeler, katılım payından muaf olacak.

VERİ PAYLAŞMAK SINIRLANDIRILACAK

Yönetmeliğe göre, bu bilgilerin paylaşılabilmesi için, veriyi talep edenin hukuki gerekçeye sahip olması, bir hakkın tesisi, kullanılması ya da korunması için bu veriye ihtiyacının olması zorunlu.

