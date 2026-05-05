FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Yurt dışından talep çok: 'Yurt içinde tüketilmiyor' deyip tavsiye ettiler

Ankara'nın Evren ilçesindeki Hirfanlı Baraj Gölü'nde gümüş balığı av sezonu açıldı. Yaklaşık 45 gün süren av döneminde balıkçılık yapılırken, bölgeyle özdeşleşen flamingolar da gölde yerini almaya başladı.

Yurt dışından talep çok: 'Yurt içinde tüketilmiyor' deyip tavsiye ettiler
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Ankara'nın Evren ilçesindeki Hirfanlı Baraj Gölü'nde avlanan ve halk arasında 'kum balığı' olarak bilinen gümüş balığında av sezonu başladı. Yaklaşık 45 gün süren av döneminde avlanılan balıkların büyük kısmının yurt dışına ihraç edildiği belirtiliyor. Öte yandan, yılın 12 ayı bölgede görülen ve gölle özdeşleşen flamingolar gibi çok sayıda su kuşu, baraj gölünü sadece balıkçılık değil doğa turizmi açısından da cazibe merkezi haline getiriyor.

Yurt dışından talep çok: Yurt içinde tüketilmiyor deyip tavsiye ettiler 1

"ÇOK LEZZETLİ YAĞLI BİR BALIKTIR, BESİN DEĞERİ YÜKSEKTİR"

Gümüş balığının halk arasında 'kum balığı' olarak da bilindiğini ifade eden Evren İlçesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Alpay Alpaslan, "Bu balığımız gümüş balığı (Atherina), halk arasında kum balığı olarak da biliniyor. Şeffaf bir balıktır, lezzetli ve yağlı bir balıktır. Genelde yurt dışına ihraç oluyor, yurt içinde fazla tüketilmiyor. Bu yıl hava şartları soğuk geçti ve su seviyemiz de çok düşüktü. Bu yüzden bu yıl, sezon biraz daha geç başladı. Avlanma sezonu nisan, mayıs ile eylül, ekim aylarında oluyor. Bu aylar dışında diğer aylarda balık derinlere çekiliyor. Geçen yıl 300 ton işlemiştik ama şu an yaklaşık 30 tonlardayız. Bu balığı sadece Ankara değil, Türkiye'nin her yerine tavsiye edebilirim. Çok lezzetli yağlı bir balıktır, besin değeri yüksektir" dedi.

Yurt dışından talep çok: Yurt içinde tüketilmiyor deyip tavsiye ettiler 2

"FLAMİNGOLAR ARTIK GÖLÜMÜZLE ÖZDEŞLEŞTİ"

Hirfanlı Baraj Gölü'nün başta flamingolar olmak üzere yaklaşık 20 farklı su kuşuna ev sahipliği yaptığını belirten Alpay Aslan, "Flamingolar artık gölümüzle özdeşleşti. Yılın 12 ayı, yaz, kış her zaman buradalar. Flamingolar dışında pelikanlar, karabataklar, martılar var. Burada yaklaşık 20 çeşit su kuşu var. Buraya fotoğraf çekmek için birçok kişi geliyor. Herkesi flamingolarımızı, sahilimizi, barajımızı görmeye davet ediyorum. Yazın gelip suya girenler bile var, su o kadar temizdir. İnsanımız cana yakındır, misafirperverdir. Mesir alanımız, piknik alanımız, her şeyimiz mevcuttur. Herkese burayı ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Yurt dışından talep çok: Yurt içinde tüketilmiyor deyip tavsiye ettiler 3

"BU SEZON BALIK AZ OLDU AMA GEÇEN SENE TEKNE BAŞINA 25-30 TON BALIK TUTUYORDUK"

35 yıldır balıkçılık yaptığını aktaran İsmail Gümüştepe, "Gümüş balığı çok güzel bir balıktır ve genelde yurt dışına ihraç ediliyor. Bu sezon balık az oldu ama geçen sene tekne başına 25-30 ton balık tutuyorduk. Çok lezzetli bir balıktır. Bu balığı patates kızartır gibi kızartıp yiyebilirsiniz. Gümüş balığını herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Yurt dışından talep çok: Yurt içinde tüketilmiyor deyip tavsiye ettiler 4

"HİRFANLI BARAJ GÖLÜ'NDEN ÇIKAN BALIĞIN ASLA KOKUSU OLMAZ"

Gümüş balığı avcılığı sezonda 45 gün süreyle yapıldığını vurgulayan Evren Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal, "Evren ilçesi, adeta İç Anadolu'nun denizine sahip bir bölgede bulunuyor. Bu bölgede tatlı su balıkçılığı yapılıyor. Gümüş balığı avcılığı sezonda 45 gün süreyle yapılıyor. Hirfanlı Baraj Gölü'nden çıkan balığın asla kokusu olmaz. Yeni yapılan Ankara-Niğde Otoyolu'yla Ankara'dan çıktığınız zaman bir saat içerisinde Evren ilçesinde oluyorsunuz. Tüm hemşehrilerimizi, Evren ilçesine davet ediyorum" açıklamasında bulundu.

Yurt dışından talep çok: Yurt içinde tüketilmiyor deyip tavsiye ettiler 5

Yurt dışından talep çok: Yurt içinde tüketilmiyor deyip tavsiye ettiler 6

Yurt dışından talep çok: Yurt içinde tüketilmiyor deyip tavsiye ettiler 7

Yurt dışından talep çok: Yurt içinde tüketilmiyor deyip tavsiye ettiler 8

Yurt dışından talep çok: Yurt içinde tüketilmiyor deyip tavsiye ettiler 9
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bazısı ona gelince tereddüt ediyor ama lakabı ‘Müthiş’Bazısı ona gelince tereddüt ediyor ama lakabı ‘Müthiş’
'9 gün' kararı sonrası şimdiden belli oldu: 'Ciddi artış' vurgusu'9 gün' kararı sonrası şimdiden belli oldu: 'Ciddi artış' vurgusu

Anahtar Kelimeler:
Balıkçı Ankara Evren
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İki kardeşin ölmeden önceki son fotoğrafı!

İki kardeşin ölmeden önceki son fotoğrafı!

Bir ilçe onu konuşuyor! 100 kilo altınla kayıplara karıştı

Bir ilçe onu konuşuyor! 100 kilo altınla kayıplara karıştı

Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı!

Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı!

"Kayserililer" sözleri ortalığı karıştırdı

"Kayserililer" sözleri ortalığı karıştırdı

Okullarda yeni dönem! Satışı yasaklanıyor

Okullarda yeni dönem! Satışı yasaklanıyor

Kanun değişti: Artık ücretli olacak!

Kanun değişti: Artık ücretli olacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.