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Asgari ücrete temmuz zammı olacak mı? Patronlar hem zam hem de kredi istiyor

Asgari ücrete 2025 yılı temmuz ayında ara zam yapılması ile ilgili tartışmalar sürerken bu kez ezber bozan bir çıkış işverenlerden geldi. GGYD Başkanı Allıoğlu, dar gelirlilerin geçim şartlarının zorlaştığını belirterek asgari ücrete temmuzda en az enflasyon oranında ara zam yapılması çağrısında bulundu.

Asgari ücrete temmuz zammı olacak mı? Patronlar hem zam hem de kredi istiyor
Taner Şahin

Hükümet asgari ücrete ara zam taleplerine şu ana kadar yanıt vermezken, zam çağrısı patronlardan da gelmeye başladı. Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu, temmuzda asgari ücrete en az gerçekleşen enflasyon oranında ara zam yapılması gerektiğini söyledi. Geçim sıkıntısı yaşayan kesimlerin desteklenmesini de isteyen Allıoğlu, ekonomik ve sosyal dengeyi korumaya yönelik adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Allıoğlu, kredi kıtlığı yüzünden piyasanın tıkandığını, KOBİ’lerin ciddi sıkıntı yaşandığını, güven ortamının da yara aldığını söyledi. Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan GGYD Başkanı Allıoğlu, hem dar gelirliler, hem esnaf, hem KOBİ’ler hem de büyük şirketlerin sıkıntıda olduğunu bildirdi. Başkan Allıoğlu, asgari ücret çağrısını şöyle yaptı:

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ESNAF VE KOBİ ZORDA

“Temmuz ayında, en azından enflasyon oranında bir artış yapılmasını faydalı buluyorum. Hane halklarının alım gücü zayıfladı, geçim sıkıntısı toplumun büyük kısmının en önemli gündem maddesi ve enflasyon henüz istenen seviyelerde değil. Geçim sıkıntısı yaşayan kesimlerin desteklenmesi, dar gelirli kesimlerin alım gücünü korumaya yönelik adımlar, ekonomik ve sosyal dengeyi korumak açısından önemli.”

KREDİYE ERİŞİM KOLAYLAŞMALI

Allıoğlu, esnaf ve KOBİ’lerin sıkıntıda olduğuna işaret ederken yüksek faizlere rağmen talep edilen krediye ulaşılamadığını anlattı. Allıoğlu, piyasanın istikrar kazanabilmesi için 30 milyarlık KGF kredisinin 200 milyara çıkarılması, krediye erişimin kolaylaştırılması ve güven ortamının sağlanması gerektiğini söyledi.

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‘BAZI GELİŞMELER’ KÖTÜ OLDU

GGYD Başkanı Allıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının etkilerini isim vermeden değerlendirirken, “Bazı gelişmeler piyasalarda dalgalanmalara yol açtı, güven ortamını zedeledi ve yatırım kararlarını olumsuz etkiledi. Bu süreç birikimlerimizin bir kısmını götürdü. Büyük şirketler bu kadar zorlanıyorsa, daha kısıtlı sermayeyle çalışan KOBİ’lerin durumu daha da çetin. Güven ortamını zedeleyen ekonomik dalgalanmalar, yatırım kararlarını öteliyor” dedi. (Kaynak: Sözcü)

Hissenet
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