Asgari ücrete üçüncü kez zam olacak mı? En yetkili isim o tarihi işaret etti

Son dakika: Asgari ücrete Temmuz’da yapılan ikinci zammın ardından enflasyonun yüzde 80’i aşmasıyla üçüncü kez zam iddiaları gündeme gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kabine toplantısının ardından asgari ücrete ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Bilgin, zam konusunun şu anda gündemlerinde olmadığını ancak Aralık ayında tekrar masaya yatırılacağını duyurdu.

ERDOĞAN DA YILBAŞINI İŞARET ETTİ

Temmuz ayının ardından 3. zam beklentisi oluşurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlardan sabır ve destek beklediğini belirterek, "Yılbaşında inşallah bu tabloyu yeniden değerlendirecek, gerekeni yapacağız" demişti.

ASGARİ ÜCRET 5 BİN 500 TL OLMUŞTU

Asgari ücrete 2022 yılında 2 kez zam gelirken, kamuoyunda 3. zam iddiaları konuşuluyor. Ocak ayında asgari ücrete getirilen yüzde 50'lik zam sonucunda, ücret 4 bin 253 TL'ye, işverene maliyeti 5 bin 879 TL'ye yükselmişti.

Bu kez gözler temmuz ayına çevrilmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla, asgari ücretin yüzde 30 zam alarak 5 bin 500 TL olduğu açıklanmıştı.



