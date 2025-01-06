'Asgari ücrete yüzde 30 dedik, oldu' diyerek 'ek zam' için net konuştu! 'Haziran ayında...'

Asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı ancak yeni asgari ücret rakamının yankıları sürüyor. Asgari ücret zammı sonrası şimdi de asgari ücrete ek zam olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Konuyla ilgili farklı çevrelerden farklı yorumlar gelirken Ekonomist Doç. Dr. Levent Yılmaz, bu beklentilere yönelik net ifadeler kullandı.

Haber Global canlı yayınında konuşan Ekonomist / Akademisyen Doç. Dr. Levent Yılmaz şu şekilde konuştu:

"Bu işin bir vebali var. Biz geçtiğimiz 6 ay boyunca ne konuştuk; yüzde 30 dedik. Kayıtlar var, dönüp herkes inceleyebilir, bakabilir. Programlarda asgari ücretin yüzde 30, hani belki üzerine işte 700 - 500 konulursa 31 olur, 31,5 olur, 30,5 olur ama yüzde 30 diye konuştuk. Hiç 35, 40, 50 telaffuz ettik mi, etmedik. Ama 35, 40, 50 telaffuz edenler vardı, sendikalar çıktı 74 bekledi. Ya niye insanların umutlarıyla oynuyorsunuz? Niye gerçek dışı beklenti yaratıyorsunuz? Ben bunun maksatlı olduğunu düşünüyorum. Reel durum bu. Keşke böyle bir sorunumuz olmasa, keşke yüzde 75, yüzde 100 asgari ücret artışları yapsak da bu konu gündemimizde çıksa.

"YÜZDE 30 OLACAK DEDİK, YÜZDE 30 OLDU"

Bakın ben işçilerimiz düşük ücret alsın demiyorum. Keşke yüksekten alsınlar ama reel durum ortadayken, uygulanan ekonomi politikasının gereklilikleri ortadayken, bakanlıklarda yapılan çalışmalar, oranlar ortadayken çıkıp da siz insanlara yüzde 45, yüzde 50, yüzde 75 derseniz bu işin bir vebali var. İnsanların umutlarıyla oynamanın bir vebali var. Bunu nasıl alıyorlar bilmiyorum. Biz eleştiriliyorduk, diyorduk ki işte yüzde 30 olacak, işte 'ya dipten vuruyorsun, işte niye yüzde 30 diyorsun' falan... Yüzde 30 oldu işte. Ben olanı anlatıyorum yani ben olacak olanı anlatıyorum. Uygulanan ekonomi politikasının sonucu ne olabilir, buna göre asgari ücret ne belirlenebilir, Çalışma Bakanlığındaki çalışma ne, işveren sendikaları ne istiyor, Türkiye Odalar Borsalar Birliği ne diyor, ben bunu söylüyorum, bunu söyledik eleştirildik.

Ama biz olanı anlatıyoruz. Biz sabah programlarında yüzde 30 dedik, asgari ücret yüzde 30 oldu. Ama biz dediğimiz için yüzde 30 olmadı, yüzde 30 olacaktı, biz o yüzde 30 olacağını söyledik. Yani biz dediğimiz için olmadı.

"BEN HAZİRAN AYINDA BİR ASGARİ ÜCRET ARTIŞININ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Burada da aynı şey var. Beklentileri çok yükseltmemek lazım. Ben Haziran ayında bir asgari ücret artışının olacağını düşünmüyorum. Öyle bir şey olacak olsaydı eğer bu asgari ücret yapılırken, 2025 yılının asgari ücreti yapılırken denirdi ki şimdi yüzde 30 veriyoruz, Haziranda gözden geçireceğiz denilirdi. Böyle bir açıklama var mı? Yok. Ama inanılmaz bir sapma olursa geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ama enflasyonda ciddi bir sapma var mı? Tam tersine enflasyon beklentileri daha aşağıya gidiyor, daha aşağıda bir yere çıpalanıyor. Şimdi o zaman niye umut tacirliği yapalım? Ben söylüyorum bugün itibarıyla şu anda daha henüz yeni asgari ücretten kimse maaşını almamışken kulis bilgisi, kulislerde konuşuluyor diyerek Haziran ayında yeni bir asgari ücret çalışması yapılacağını söylemek bence zarar veriyor, sürece zarar veriyor. Yapmamak lazım"