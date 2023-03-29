Asgari ücrete zam gelecek mi? 2023 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den son dakika açıklaması

Asgari ücrete ara zam konusu, en düşük emekli maaşına yapılan zammın ardından bir kez daha gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya dair açıklamalarda bulundu. Milyonları ilgilendiren asgari ücretin artıp artmadığı merak edildi. İşte Asgari ücrete zam geip gelmediği ve 2023 yılı asgari ücret tutarıyla ilgili detaylar...

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

28 Mart Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldiği hatırlatılan Vedat Bilgin, 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?' sorularını yanıtladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücrete zam konusuyla ile ilgili açıklama geldi. Bakan Bilgin, "Enflasyonda düşüş eğilimi devam ederse asgari ücrette düzenleme ihtiyacı olmaz fakat Temmuz'da yeniden değerlendireceğiz" dedi.

2023 YILI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil. Bu sebeple, 2023 yılı asgari ücret tutarı da şu an bilinmiyor. Konuya dair bir açıklama gelmesi halinde detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

Asgari ücret ile ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde temmuz ayında yeni bir ara zam yapılabileceğinin sinyalini vermişti.

