Asgari ücrete zam gelecek mi? Milyonları ilgilendiren asgari ücret konusunda yeni gelişme!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusu gündemdeki yerini koruyor. Son olarak aldığı zamlarla berbaer 5 bin 500 liraya çıkan asgari ücrete yeni zam konusu merak ediliyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammıyla ilgili "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım" yanıtını vermişti.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

Asgari ücrete zam oranın ne kadar olacağı merak edilirken konuya dair son dakika gelişmesi yaşandı. Asgari ücrette çalışma takvimi yarın belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yarın TİSK ve Türk-İş başkanları ile görüşecek.

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücreti belirlemek için Çalışma Bakanlığı harekete geçti.

Ocak 2023 ile beraber asgari ücrete gelecek zam oranı için enflasyon oranının dikkate alınacağı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ekonomi yönetimi tarafından dile getiriliyor. 2022 için iki kez zam yapılarak net 5 bin 500 lira olan asgari ücretin yeni yılda en az yüzde 40 artışla 7 bin 500 lira ila 10 bin lira arasında olması bekleniyor.



