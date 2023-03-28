Asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak? Asgari ücrete ne zaman zam gelir? Bakan Bilgin'den açıklama!

Asgari ücrete zam son dakika gelişmeleri ile birlikte yakından takip ediliyor. Asgari ücret ek zam açıklaması Bakan Bilgin tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul edecek. Peki, Asgari ücret ara zam gelecek mi? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücret geçtiğimiz aralık ayında gelen zam ile beraber 8 bin 500 lira olmuştu. Geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkarılması ve emekli bayram ikramiyelerinin ise 2 bin liraya çıkarılmasından sonra asgari ücrete zam konusu da gündeme geldi.

Bakan Bilgin, asgari ücrete temmuz ayında zam yapılacağını söyledi. (İHA)

ASGARİ ÜCRETE ZAM NE ZAMAN GELECEK?

TBMM Üyesi Muhammet Emin Akbaşoğlu, asgari ücret konusunda daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Asgari ücret bilindiği gibi Aralık ayında belirleniyor ve bir yıl geçerli oluyor. Dünyada ve Türkiye'de olan enflasyon nedeniyle çalışanlarımızın alım gücünün artmasına yönelik müdahaleleri zamanında yaptık. Net asgari ücret 8.500 TL'ye çıktı. Memur ve emeklilerle ilgili düzenleme ise altı ayda bir yapılıyor. En düşük emekli maaşını alan insanlarımızın, sosyal adalet anlayışı içerisinde daha yukarıya doğru çekilmesi durumudur. Seyyanen 2 bin TL ek ödeme düşünülmektedir. Bunu haftaya yasalaştıracağız"

Konuşmasında, "Asgari ücretle ilgili böyle bir ihtiyaç durumu söz konusu olursa Sayın Cumhurbaşkanımız gereğinin yapılacağını daha önce belirtmişti. Temmuz ayında da kademelendirmeye yönelik olarak, bütün çalışanlarımızın lehine gerekli düzenlemeleri yapacağımızdan kamuoyu emin olsun. Alım gücünü öncüleyerek insanlarımızın daha iyi bir yaşam koşuluna ulaşması için mücadele veriyoruz" ifadelerine yer veren Akbaşoğlu, 1 Temmuz'u işaret etti.



