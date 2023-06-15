Asgari ücrete zam için CHP’den çağrı: Veli Ağbaba ‘En az 12.751’ olmalı dedi: 5 aylık kayıp üzerine yüzde 30…

Asgari ücret 2023 ara zammı ne kadar olacak? Bu soruya yanıt aramak için geçtiğimiz günlerde ilk toplantısını gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3 koldan çalışmalarını sürdürüyor. Enflasyon ve refah payı dahil yüzde 30-35'lik artış yapılması planlanan yeni asgari ücretin 10 ila 12 bin TL arasında bir rakam olması beklenirken CHP'nin teklifi de belli oldu. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, hükümete, “Asgari ücret belirlenirken önce 5 aylık kaybı giderilmeli, üstüne en az yüzde 30 zam yapılmalıdır” çağrısında bulundu.

İŞTE CHP'NİN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ

Sosyal medya hesabından açıklama yaptığı bir videoyu paylaşan Ağbaba, “Asgari ücret belirlenirken önce 5 aylık kaybı giderilmeli, üstüne en az yüzde 30 zam yapılmalıdır. Resmi enflasyona göre asgari ücretin 5 aylık kaybı 1298 TL, Dolara göre kaybı 96 dolar yani 2.270 TL. Bu durumda asgari ücret 12.751 TL ile 14.008 TL arasında bir rakama denk gelmelidir” notunu düştü.

‘ASGARİ ÜCRET 12.751 TL OLSUN’ ÇAĞRISI

“Cumhurbaşkanı, ‘Emekçileri enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz' diyor ancak eğer açıklanacak rakam 12.751 TL'den düşük olursa önümüzdeki 6 ayda asgari ücretli maalesef hem enflasyona ezilecek hem de hayat pahalılığında ezilmeye devam edecek” şeklinde konuşan Ağbaba, sözlerine şöyle devam etti:

“Bütün dünya alem biliyor ki TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon rakamları hayatın gerçekliğiyle uyuşmamaktadır. Dolayısıyla asgari ücret mutlaka en az 12.751 TL olmalıdır.”



