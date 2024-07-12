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ASGARİ ÜCRETE ZAM SON DAKİKA: 5 bin lira daha düşecek! MHP'den ilginç asgari ücret önerisi: Cumhur İttifakı ortaklarından formül arayışı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
12.07.2024 09:30
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Son dakika haberleri... Asgari ücrete zam konusu gündemdeki sıcaklığını korurken Cumhur İttifakı ortaklarından ekonomi yönetimine baskı geldi. Önce BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, şimdi de MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu asgari ücrete zam formüllerini açıkladı. Aksu ‘kökten çözüm olacak’ diyerek anlattığı formülünde, “Toplumun hangi kesimi olursa olsun, bir asgari refah seviyesinin belirlensin ve seviyesinin altında kalanlara devlet gelir desteği versin” önerisini sundu.

ASGARİ ÜCRETE ZAM SON DAKİKA: 5 bin lira daha düşecek! MHP'den ilginç asgari ücret önerisi: Cumhur İttifakı ortaklarından formül arayışı

Son dakika: Asgari ücrete zam yapılacak mı? Hükümetin kapıları kapadığı asgari ücrete ara zam için AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Asgari ücretle ilgili ara zam çalışmamız yok. Böyle bir beklenti olmasın” ifadelerini kullanmıştı. Beklentiler devam ederken Cumhur İttifakı'nın ortaklarından son dakika asgari ücrete zam açıklamalar peş peşe geldi. Biri enflasyon hesabı ile ‘yeni asgari ücret 21 bin lirayı aşmalıdır’ dedi, diğeri ise, ‘gelir desteği’ önerisinde bulundu.

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“ASGARİ ÜCRET TEMMUZ 2024’TE 21.205 TL OLSUN”

Geçtiğimiz gün BBP Genel Başkanı Mustafa Destici asgari ücret zammı konusunda hükümete seslenerek, “Yapılması gereken açık ve nettir. Asgari ücret en azından bu Temmuz ayı itibariyle enflasyon farkı kadar artırılmalı, Temmuz ayından itibaren asgari ücret net 21 bin 205 TL olmalıdır” demişti.

ASGARİ REFAH SEVİYESİNİN ALTINDA OLANLARA GELİR DESTEĞİ ÖNERİSİ

Bir diğer Cumhur İttifakı ortağı MHP’den ise daha farklı bir öneri geldi. MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu sorunu kökten çözecek formülü şu sözlerle açıkladı:
“Asgari ücretin çalışanları ve işverenleri ilgilendiren boyutu var. Emekli aylıkları da esas itibarıyla sosyal güvenlik sistemi içinde ödenen primlerle ilgili ilişkili bir durum. Biz MHP olarak farklı bir öneri getiriyoruz. Bu konuda toplumun hangi kesimi olursa olsun, çalışan, emekli, her kesimle ilgili bir asgari refah seviyesinin belirlenmesi ve bu asgari refah seviyesinin altında geliri olanlara devlet tarafından gelir desteği verilmesi şeklinde önerimiz var. Dolayısıyla bunun hayata geçirilmesi kökten bir çözüm olacaktır.”

TÜRK LİRASI (397)

'ASGARİ ÜCRET DÜŞÜK DEĞİL' SÖZLERİ YARATMIŞTI

Ekonomi yönetimi asgari ücret zammına sıcak bakmazken geçtiğimiz haftalarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamaları gündem yaratmıştı. Asgari ücret zammı için de reel artış beklendiğini kaydeden Şimşek, “Türkiye'de asgari ücret düşük değildir" demişti.

ASGARİ ÜCRET ENFLASYONU TETİKLER Mİ?

Olası bir asgari ücret zammı senaryosunun enflasyona etkileri ortaya çıktı. Bu durumda asgari ücrete yüzde 10 oranında ara zam yapılması 2024 yılı enflasyonuna azami yüzde 0,8 ile yüzde 1,2 arasında etki edecek. Yüzde 20 oranında ara zam yapılması ise yıllık enflasyonu yüzde 1,6 ile yüzde 2,4 arasında artıracak. Tahminler ise enflasyonun yıl sonunda yüzde 38 – 43,50 aralığında olması.

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5 BİN LİRALIK GERİLEME

Zam yapılmaması halinde ise yukarıda belirtilen iki orana göre hesap yapıldığında 2024 asgari ücret rakamının alım gücünün Aralık ayına kadar 11.847 ila 12.320 lira bandına gerilemesi bekleniyor.


Express
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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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