Asgari ücrete zam tahmini JPMorgan'dan! 2025'i bildi, 2026 için 30 TL'sine kadar açıkladı

Asgari ücrete ne kadar zam geleceği 7'den 70'e herkesin merak konusu olurken, 2025 yılının sonuna doğru gelirken zam tahminleri de açıklanıyor. Son olarak 2025 yılı asgari ücret zammını nokta atışı doğru bilen JPMorgan, 2026 tahminini duyurdu. Şimdi ise evlisi, bekarı, genci, yaşlısı herkes 2026 asgari ücret zammı için geri sayıma geçti. Tüm gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarından çıkacak zam kararında.

Devrim Karadağ

Asgari ücret zammı için geri sayıma geçildi, yaklaşık 3 hafta sonra yeni zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başlayacak. 2025 yılının sonuna doğru gelirken milyonlar "2026 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?" sorularına yanıt ararken, zam tahminleri de peş peşe gelmeye devam ediyor.

JPMORGAN'DAN 226 ASGARİ ÜCRET ZAM TAHMİNİ

Son olarak bankacılık devi, 2026 asgari ücret zam tahminini paylaştı. Türkiye Tüketici Şirketleri 2026 Görünümü raporunu yayımlayan JPMorgan, söz konusu raporda asgari ücret yeni yılda yapılacak zam oranına yer verdi.

YÜZDE 25 ZAM BEKLİYOR

2025 yılında yavaşlayan gelirler ve marj baskısı nedeniyle reel kazançların ortalama yüzde 20 düştüğünün altını çizen JPMorgan, 2026 yılında asgari ücrette yüzde 25’lik artış beklediğini açıkladı. JPMorgan, bunun 12 aylık beklenen enflasyonla uyumlu olduğunu ve piyasalar için önemli bir katalizör olduğunu belirtti.

ASGARİ ÜCRET 27 BİN 630 TL Mİ OLACAK?

JPMorgan'ın tahminine göre 2026 yılında asgari ücret 27 bin 630 TL olması bekleniyor.

2025'TE NOKTA ATIŞI BİLMİŞTİ

JPMorgan 2025 yılı asgari ücret zammını ise nokta atışı bilmişti.

GÖZLER ZAM TOPLANTISINDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) 12 Aralık saat 14.00'te toplantıya davet etti. Böylece asgari ücrette ilk toplantı 12 Aralık Cuma günü gerçekleşecek.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Türkiye'de 2025 yılında ödenen asgari ücret tutarı 22 bin 104 TL düzeyinde. Asgari ücrete 2025'te yüzde 30 zam yapılmıştı

