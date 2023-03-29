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Asgari ücrete zam yapılacak mı? 2023 Asgari ücret ara zam ile ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz ayını işaret etti

29.03.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. AK Parti Grup Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve merak edilen konuya değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayını işaret etti. Peki, Asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücret ara zam ile ne kadar olacak? İşte detaylar...

Asgari ücrete zam yapılacak mı? 2023 Asgari ücret ara zam ile ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz ayını işaret etti

Asgari ücret ile ilgili beklenen son dakika açıklaması bugün yapıldı. En düşük emekli maaşının 7500 liraya tamamlanması sonrası, asgari ücret için zam beklentisi oluşmuştu. Asgari ücrete ara zam konusunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayını işaret etti.

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ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücret konusunda son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret sorusu üzerine şu açıklamayı yapmıştı:

"Enflasyonda düşüş eğilimi devam ederse asgari ücrette düzenleme ihtiyacı olmaz fakat Temmuz'da yeniden değerlendireceğiz"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorusu üzerine "Temmuzda asgari ücrete ara zam var" ifadelerini kullandı.

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2023 ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Asgari ücrete Temmuz'da ara zam var." açıklaması gündem oldu. Öte yandan . TOGG ön siparişinin 177 bini geçtiğini duyuran Erdoğan, "Bu tablo milletimizin lisansı, tasarımı ve üretimiyle gerçek anlamda ilk yerli otomobile samimiyetle sahip çıktığını gösteriyor. Pazartesi günü ilk TOGG'u teslim alacağız." ifadelerini kullandı.

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