ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI? SGK Uzmanı zam senaryosunu açıkladı: Eylül ayında ‘4 bin TL…’

Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği ara zam gündeminde çeşitli senaryolar gündeme geliyor. Milyonların gözü temmuz zammına çevrilirken emekli ve memur maaşlarına enflasyon farkı yansıtılacak. Hükümet tarafından "asgari ücrete ek zam olmayacak" açıklaması gelse de zam beklentisi sürüyor. Emekli zammı ve asgari ücrete ara zam siyaset gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.

ŞİMŞEK CHP’Lİ KARATEPE İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşme sonrası, Erdoğan’ın önerisiyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in CHP’nin gölge kabinesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan sorumlu olan genel başkan yardımcısı Yalçın Karatepe ile görüşmesi kararlaştırıldı.

CHP'li Karatepe ve Bakan Şimşek'in görüşmesindeki asgari ücrete zam ve emekliye refah payı gündeme gelecek. CHP’li Karatepe, Şimşek ile yapacakları görüşmeye ilişkin şunları kaydetmişti:

“Asgari ücretin artırılmaması enflasyonla mücadele aracı olarak görülüyor. Biz yoksullaştırıcı ekonomi politikalarının karşısında olduğumuzu ifade edeceğiz. Temmuzdan itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması gerektiğini söyleyeceğiz. Bugün asgari ücret mayıs ayı verileriyle bile açlık sınırının 2 bin lira altında kalıyor. Yılın geri kalan kısmında aynı asgari ücret seviyesiyle geçinilemeyeceğini söyleyeceğiz.”

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılmayacağı kesinleştiği belirtiliyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş TGRT Haber TV'ye yaptığı açıklamalarda asgari ücrete ara zam tarihiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Karakaş, asgari ücretlilere de eylül ayında bir zam yapılmasını beklediğini açıkladı. Asgari ücrete yapılması beklenen zam miktarını ise 4 bin TL olarak hesapladı.

Karakaş şunları kaydetti:

"Yapılacak zam, asgari ücretle geçinen vatandaşların hayat pahalılığı için önemli bir destek olacak. Geçim sıkıntısı yaşayan asgari ücretliler, gıda, kira ve diğer temel ihtiyaçlardaki fiyat artışlarından olumsuz etkileniyor. Zor durumda olan asgari ücretliler için planlanan zam, ekonomik anlamda büyük bir rahatlama sağlayacak.

Asgari ücrette ek zam yapılmazsa 2024 yılının sonuna kadar 17 bin 2 lira olarak yatırılacak. 2025 yılının ocak ayında ise komisyon görüşmeleri neticesinde yeni asgari ücrete karar verilecek. Bu durumda asgari ücret komisyonunun görüşmelere aralık ayında başlaması bekleniyor."







