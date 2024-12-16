Asgari ücreti geçen sene nokta atışı bilmişti! 2025 tahmini de geldi... Erdoğan'ın devreye gireceği formülü açıkladı

Asgari ücret zammı gündemin en çok araştırılan konularından bir tanesi. Asgari ücret artışı ile alakalı tüm çevreler beklenti ve önerilerini sık sık dile getirirken bir yandan da gündemde tahminler konuşuluyor. Hedeflenen enflasyon ve gerçekleşen enflasyon konusu da sıkça dile getirilirken bazı rakamlar üzerinde daha çok yoğunlaşılmaya başlandı. Geçen sene yaptığı tahminle asgari ücreti bilen SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan yeni asgari ücret için de bir tahmin geldi. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan o senaryolar...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya Gazetesi'ndeki yazısında asgari ücret ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"2025 asgari ücret:

2025’de asgari ücretin kaç TL olacağı da yakından takip ediliyor.

Asgari Ücrete;

Yüzde 20 artış ile 20 bin 403 TL

Yüzde 25 artış ile 21 bin 253 TL

Yüzde 30 artış ile 22 bin 103 TL

Yüzde 35 artış ile 22 bin 953 TL

Yüzde 40 artış ile 23 bin 803 TL

Yüzde 45 artış ile 24 bin 654 TL

Yüzde 50 artış ile 25 bin 504 TL olur.

ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ! "CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEVREYE GİRERSE..."

Asgari ücretin yüzde 30 artışla 22 bin TL bandında olacağını düşünüyorum ancak Cumhurbaşkanı devreye girer ise 23 bin TL olabilir. Geçmiş dönem asgari ücretleri belirlenirken Cumhurbaşkanı devreye girmiş hatta asgari ücreti bizzat kendisinin açıkladığı dönemler de olmuştu. Asgari ücret belirlenirken iş verene destek tutarı da son derece önemli olacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sigorta prim gelirlerine baktığımızda aylık 248 milyar 500 milyon TL olarak gerçekleşmiş durumda, asgari ücrete yüzde 35 zam yapılacağını ve diğer ücretlere de aynı oranlarda zam yapılacağını göz önüne aldığımızda Sosyal Güvenlik Kurumunun prim gelirlerinde aylık baz da 87 milyar gibi bir atış olacak. Asgari ücrete kişi bazında 2 bin TL Asgari Ücret Desteği verilse yaklaşık 32 milyar maliyeti olur, bu durumda dahi Sosyal Güvenlik Kurumunun geliri 55 milyar artış olur. Asgari Ücret desteği ile yüzde 35 artış olursa asgari ücret 25 bin TL olur.

Çalışanların cebine daha yüksek para girer, maliyeti daha az olur ayrıca devlerin gelir gider dengesi de korunmuş olur. Hükümet asgari ücreti 25 bin TL yapmayı planlıyorsa bu durumda 27 bin TL olabilir. Ülkemizde 2 milyon 191 bin 292 işletmede işçi çalışmakta, bu işletmelerin yüzde 87.5’inde 1-9 arasında işçi çalışmakta, 100 ve üzerinde işçi çalıştıran işletme sayısı toplam işletmelerin binde 9’u gibi çok düşük bir oranda, bu nedenle asgari ücret desteği esnaf için de son derece kritik önem taşımaktadır."