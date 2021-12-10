Asgari ücretin ne zaman açıklanacağı belli oldu! İşte kritik 4. toplantının tarihi

Doğrudan 7 milyon vatandaşı dolaylı olarak birçok çalışanı ilgilendiren asgari ücretin belirleneceği son toplantı tarihi belli oldu.

Asgari ücret görüşmelerinde dördüncü ve son toplantı 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

NE OLMUŞTU?

İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Komisyon, üçüncü toplantısını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) gerçekleştirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı sonrası yaptığı açıklamada "TİSK asgari geçim tutarını 3 bin 100 TL, Türk-İş 3 bin 900 TL öngörüyor" dedi.

Toplantı sonrasında konuşan Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, “İşveren kesimi ile uzlaşmazlıklarımızı gideremedik. Ay sonuna kadar zamanımız var. Görüşmeler devam edecek” dedi.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise asgari ücrette TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranının dikkate alınacağını, bunun ötesinin ise müzakere edileceğini ifade etti.

TİSK daha sonra yaptığı ayrı bir açıklamada kendilerinin asgari ücretin 3 bin 100 TL olması yönünde bir teklifi olmadığını vurguladı. Asgari ücret tekliflerinin 3 bin 500 lirayı geçtiğini belirtti.

ASGARİ ÜCRET ARAŞTIRMA SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTI

Asgari ücret zamlarına ilişkin gerçekleştirilen ilk toplantı 1 Aralık'ta, ikinci toplantı ise 7 Aralık'ta gerçekleştirilmişti.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantı öncesinde asgari ücret araştırma sonuçlarını yayımlamıştı.

Ankete katılan işverenlerin yüzde 34’ü asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine yönelik soruya 3 bin 501 lira ile 3 bin 750 lira arasında cevabını vermişti. işverenlerin yüzde 19.3’ü 3 bin 251-3 bin 500 lira, yüzde 13.7’si ise 3 bin 751-4 bin lira arasında olması gerektiği yönünde görüş bildirmişti.

Ankete katılan çalışanların yüzde 37.3’ü asgari ücretin 3 bin 750-4 bin lira arasında olmasını isterken, yüzde 13’ü ise 4 bin-4 bin 500 lira arasında olması gerektiğini bildirmişti.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET SİZCE NE KADAR OLUR? 3 bin 600 TL 3 bin 800 TL 3 bin 900 TL 4 bin TL 4 bin 200 TL ve üstü



