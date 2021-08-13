Asgari ücretin üzerinde maaş veren ilanlar yayınlandı! İŞKUR'un ilanlarını görüntülemek için...

İŞKUR'a ait bir platform olan İŞKUR E-ŞUBE üzerinden; meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, konum ve engel durumlarına göre filtreleme yaparak kendinize uygun iş ilanlarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ancak iş arayanlardan bazıları "İŞKUR ilanları nasıl sorgulanır?" diye sorabiliyor. İşte, bu soruyu soranlar için İŞKUR iş ilanlarıyla ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

İŞKUR İŞ İLANLARINI SORGULAMAK İÇİN HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

İş arayanların pek çoğu bilmese de İŞKUR'un anlaşmalı olduğu firmaların ilanlarına yer verdiği, İŞKUR E-ŞUBE isminde bir platform bulunuyor. İş arayanlara yardımcı olan bu platforma e-Devlet hesabı üzerinden de giriş yapılabiliyor. Detaylı filtreleme özellikleri sayesinde kendinize uygun iş ilanını bulmanızı kolaylaştıran İŞKUR E-ŞUBE, hem yurt içi hem de yurt dışı iş ilanlarına ulaşabilmenizi sağlıyor.

İŞKUR E-ŞUBE üzerinden; çalışma yeri (yurt içi veya yurt dışı), meslek, öğrenim durumu veya iş yeri türünü (özel, kamu, yabancı işveren veya bireysel işveren) kriterleri için uygun iş ilanlarını listeler halinde görebilirsiniz. Ayrıca, platform üzerinden engel durumunuza göre de iş ilanlarını sorgulatabilirsiniz.

Aşağıda yer alan adımları sırasıyla izleyerek İŞKUR iş ilanlarında sorgulama yapabilir veya size uygun iş ilanına başvurabilirsiniz: