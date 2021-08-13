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Asgari ücretin üzerinde maaş veren ilanlar yayınlandı! İŞKUR'un ilanlarını görüntülemek için...

13.08.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş aramak, çoğu insan için zorlu bir süreç olabiliyor. Ancak günümüzde internet sayesinde iş ilanlarına kolayca ulaşılabiliyor. Pek çok internet sitesi gibi Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) da kendine ait bir platform üzerinden birçok iş ilanı yayımlıyor. Peki, İŞKUR iş ilanları nasıl sorgulanıyor ve iş başvurular nasıl yapılıyor?

Asgari ücretin üzerinde maaş veren ilanlar yayınlandı! İŞKUR'un ilanlarını görüntülemek için...

İŞKUR'a ait bir platform olan İŞKUR E-ŞUBE üzerinden; meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, konum ve engel durumlarına göre filtreleme yaparak kendinize uygun iş ilanlarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ancak iş arayanlardan bazıları "İŞKUR ilanları nasıl sorgulanır?" diye sorabiliyor. İşte, bu soruyu soranlar için İŞKUR iş ilanlarıyla ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

İŞKUR İŞ İLANLARINI SORGULAMAK İÇİN HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

İş arayanların pek çoğu bilmese de İŞKUR'un anlaşmalı olduğu firmaların ilanlarına yer verdiği, İŞKUR E-ŞUBE isminde bir platform bulunuyor. İş arayanlara yardımcı olan bu platforma e-Devlet hesabı üzerinden de giriş yapılabiliyor. Detaylı filtreleme özellikleri sayesinde kendinize uygun iş ilanını bulmanızı kolaylaştıran İŞKUR E-ŞUBE, hem yurt içi hem de yurt dışı iş ilanlarına ulaşabilmenizi sağlıyor.

İŞKUR E-ŞUBE üzerinden; çalışma yeri (yurt içi veya yurt dışı), meslek, öğrenim durumu veya iş yeri türünü (özel, kamu, yabancı işveren veya bireysel işveren) kriterleri için uygun iş ilanlarını listeler halinde görebilirsiniz. Ayrıca, platform üzerinden engel durumunuza göre de iş ilanlarını sorgulatabilirsiniz.

Aşağıda yer alan adımları sırasıyla izleyerek İŞKUR iş ilanlarında sorgulama yapabilir veya size uygun iş ilanına başvurabilirsiniz:

  • Öncelikle İŞKUR'un resmi internet sitesine girin. İŞKUR'un web sayfasına ulaşmak için TIKLAYINIZ!

  • Sayfanın sağ üst köşesinde yer alan "İnternet Şubesi" menüsüne girin.

  • Açılan sayfada sol alt tarafında yer alan "İş İlanları" menüsüne tıklayın.

  • Platforma giriş yapmak için sayfanın sağ üst kısmında yer alan "İş Arayan Girişi" butonuna tıklayın.

  • Varsa İŞKUR hesap bilgilerinizle yoksa da e-Devlet üzerinden sisteme giriş yapın.

  • Sayfa üzerindeki size uygun arama kriterlerini seçerek "Ara" butonuna tıklayın.

  • Listelenen iş ilanları arasından başvurmak istediğiniz ilana tıklayın.

  • İlana başvurmak için, açılan ilan sayfasındaki "Başvur" butonuna tıklayın.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret İŞKUR
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