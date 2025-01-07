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Asgari ücretle onlar da değişti! Tüm çalışanları ilgilendiriyor... Ödeme alacaklar, 1 Ocak itibarıyla geçerli

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
07.01.2025 08:13
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Yeni asgari ücretle beraber bazı ödenekler de arttı ve yeni yılda zamlı şekilde ödenecek. Buna göre Sosyal Güvenlik Kurumu'nca verilen emzirme ve cenaze ödeneklerinde artış oldu. Hastalanan çalışanlar için verilen ve rapor parası olarak da bilinen geçici iş göremezlik ödeneklerinde de yeni yılla birlikte zamlı ödeme gerçekleşecek. İşte yeni yılda ödeneklere yapılan o artışlar ve 1 Ocak itibarıyla geçerli olan yeni rakamlar...

Asgari ücretle onlar da değişti! Tüm çalışanları ilgilendiriyor... Ödeme alacaklar, 1 Ocak itibarıyla geçerli

Yeni asgari ücretin net 22 bin 104 lira 67 kuruş, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olarak belirlenmesinin ardından çalışanları yakından ilgilendiren pek çok kalemde de artış yaşandı. Peki, rapor parası ne kadar olacak? Pek çok ödenekte yeni yılla birlikte artış oldu. İşte o zamlı rakamlar...

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TÜM ÇALIŞANLARI İLGİLENDİREN O ARTIŞLAR

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç konuyla ilgili yazısında şu ifadeleri kullandı:

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ÖDENEKLER YENİ ASGARİ ÜCRETE GÖRE ÖDENECEK

"Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sigortalı çalışanlar ile hak sahiplerine verilen geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödenekleri belli oldu. Kanuna göre, hastalanan işçiler ile iş kazası, meslek hastalığı ve analık sigortası kapsamında SGK tarafından verilen ödeneklerin alt sınırı, günlük asgari ücrete göre belirleniyor. Yeni tespit edilen günlük asgari ücretin altında günlük ücret üzerinden ödenek almakta olanların veya almaya hak kazanacak kişilerin ödenekleri yeni asgari ücrete göre ödenecek.

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EN DÜŞÜK İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ YATARAK TEDAVİLERDE 433.42 TL, AYAKTA TEDAVİLERDE 577,90 TL

En düşük iş göremezlik ödeneği yatarak tedavilerde günlük asgari ücretin yarısından, ayakta tedavilerde ise günlük asgari ücretin 3’te 2’sinden az olamaz. Asgari ücretin 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olarak brüt 26.005.50 TL’ye yükseltilmesi nedeniyle günlük asgari ücret de 866,85 TL oldu. Buna göre, 2025 yılında günlük en düşük iş göremezlik ödeneği yatarak tedavilerde en az 433.42 TL, ayakta tedavilerde ise 577,90 TL olarak uygulanacak. Çırak ve stajyerlerin günlük iş göremezlik ödeneği ise yatarak tedavilerde 216,70 TL, ayakta tedavilerde de 288,93 TL olacak.

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1 OCAK'TAN İTİBAREN YENİ RAKAMLAR GEÇERLİ

Bu durumda 4/a (SSK) veya 4/b (BAĞ-KUR) statüsünde çalışanlar ile çırak ve stajyer öğrencilerden halen rapor parası almakta olanların en düşük rapor parası 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere belirlenen yeni tutarlara yükseltilecek. Örneğin, brüt ücreti 21 bin lira olan bir işçi yatarak tedavide 31 Aralık tarihine kadar günlük 350 TL rapor parası alırken, tedavisi devam ediyorsa 1 Ocak’tan itibaren günlük 433.42 TL alacak. Aynı işçi ayakta tedavide 31 Aralık tarihine kadar günlük 466,67 TL rapor parası almakta iken, 1 Ocak’tan itibaren 577,90 TL alacak.

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EMZİRME ÖDENEĞİ

Sigortalı olarak 4/a veya 4/b statüsünde çalışmakta olan kadınlar ile eşi çalışmayan sigortalı erkeklere, doğum halinde SGK tarafından emzirme ödeneği veriliyor. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olanlara ise kendi kurumlarınca ödeme yapıldığından SGK tarafından ayrıca emzirme ödeneği verilmiyor.

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Emzirme ödeneğinden yararlanabilmek için 4/a’lı çalışanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün sigortalı çalışmak gerekiyor. Kendi adına veya hesabına (4/b’li) çalışanların ise doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün sigorta primini ödemiş ve genel sağlık sigortası primi dahil SGK’ya prim borcu bulunmaması şartı aranıyor.

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857 TL OLAN EMZİRME ÖDENEĞİ 1238 TL'YE YÜKSELTİLDİ

2024 yılında 857 TL olan emzirme ödeneği tutarı 2025 yılında 1.238 TL’ye yükseldi. 1 Ocak 2025 tarihinden sonra doğum yapanlara, çocuğun canlı olması koşuluyla 1.238 TL emzirme ödeneği verilecek.

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Sigortalılık hali sona erenlerin emzirme ödeneğinden yararlanabilmesi için son 15 ay içinde 120 gün prim ödenmesi koşulu aranacak. Bu kişiler sigortalı çalışmanın bitiminden itibaren 300 gün içinde doğan çocukları için emzirme ödeneği alabilecek.

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CENAZE ÖDENEĞİ TUTARI 4 BİN 888 TL OLDU

SGK iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölenler ile sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin hak sahiplerine cenaze ödeneği veriyor. Ayrıca, kendisi için en az 360 gün prim bildirilmiş olanların ölümü halinde de cenaze ödeneği veriliyor. 360 gün prim bildirilmiş olan kişilerin ölüm tarihinde sigortalı çalışma şartı aranmıyor. 2024 yılında 3.385 TL olan cenaze ödeneği tutarı, 2025 yılında 4.888 TL olacak.

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4/c kapsamında sigortalı sayılanlardan ölenlerin hak sahiplerine kendi kurumlarınca ölüm yardımı hariç cenaze gideri, cenaze nakil gideri veya bu mahiyette ödemenin yapılması halinde SGK tarafından ayrıca cenaze ödeneği verilmiyor.

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Öte yandan, 15 Ekim 2008 tarihinden önce kamuda çalışmaya başladığı için 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na tabi emeklilerin ölüm yardımı, makam, temsil ve görev tazminatı gibi tazminatlar hariç emekli aylığından az olmamak üzere 19.237 TL’den az olamayacak. 2023’ün ikinci yarısında bu limit 14.456 TL olarak uygulandı.

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CENAZE ÖDENEĞİ ALABİLMEK İÇİN BAŞVURU ŞARTI

Cenaze ödeneği alabilmek için hak sahiplerinin SGK’ya başvurması gerekiyor. Başvuru yapmayanlar ödemeden yararlanamaz. Cenaze ödeneği sırasıyla ölen kişinin eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine veriliyor. Cenazenin söz konusu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi halinde, masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödeniyor. Cenaze ödeneğinde 5 yıllık zaman aşımı uygulanıyor. Daha önce ödeneği almamış olanlar beş yıl içinde SGK’dan talep edebilirler"

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Hissenet
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