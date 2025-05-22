Asgari ücretli ara zam bekliyor! Başkan Karahan 'Üzerimize düşen görev...' diyerek açıkladı, milyonları ilgilendiren haber...

Bugün yılın ikinci Enflasyon Raporu toplantısı gerçekleşti. Başkan Karahan'ın gerçekleştirdiği sunumda kritik açıklamalarda bulundu. Başkan Karahan, yıl sonu enflasyon beklentisini sabit bıraktıklarını ifade etti.

Başkan Karahan'ın açıklamasına göre, yıl sonu enflasyon beklentileri şu şekilde gerçekleşti:



2025 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ: Yüzde 25

2026 YIL SONU ENFLASYON TAHMİN: Yüzde 12

2027 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ: Yüzde 8

ASGARİ ÜCRETLİYE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Milyonların merak ettiği 'Ara zam gelecek mi?' sorusuna da yanıt veren Başkan Karahan, ara zam konusunda karar verici olmadıklarını ifade etti. Başkan Karahan'ın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:



"Ara zam konusunda karar verici değiliz, komisyon var çalışmalarını yapıyor. Biz tavsiye veren bir noktada da değiliz. Raporda sunduklarımız ücretler dahil çeşitli varsayımlar ile gerçekleşiyor. Ücret konusunda söylediğimiz şey şu, yüksek enflasyon ücretlerin erimesine neden oluyor. Bizim üzerimize düşen enflasyonu kalıcı olarak düşürmek oluyor"