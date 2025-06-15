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Asgari ücretli ve emekli nefesini tuttu! Ara zam ve en düşük maaş için kritik günler... İşte ihtimaller

5 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasıyla emekli ve memur maaşları için zam hesapları yapılmaya devam ediyor. Bundan sonra 6 aylık enflasyon rakamlarının da netlik kazanmasıyla temmuz ayı emekli ve memur maaşı zammı belli olacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Bir yandan da milyonlarca çalışan asgari ücret zammı ile ilgili gelişmeleri merak ediyor. Asgari ücret ara zam olacak mı? İşte milyonların merakla beklediği konuyla alakalı son gelişmeler...

Asgari ücretli ve emekli nefesini tuttu! Ara zam ve en düşük maaş için kritik günler... İşte ihtimaller
Hande Dağ

Temmuz ayının ilk haftası, memur ve emekliler için oldukça önemli. Temmuz ayında 6 aylık enflasyon rakamlarının da netlik kazanmasıyla memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belirlenecek. Diğer yandan asgari ücrete bir ara zam olasılığı da araştırılıyor. Emeklilerin merak ettiği bir diğer konu ise en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı konusu. En düşük emekli maaşının artırılması için bir yasa çıkarılması gerekiyor.

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İlk 5 aylık enflasyon oranı 15,09 olarak gerçekleşirken 3 Temmuz'da haziran ayının enflasyon verisinin belli olmasıyla emekli maaşlarına yapılacak zam da netleşecek.

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Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; enflasyonun yüzde 17-18 civarında çıkması bekleniyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de bu oranda zam yapılacak. Aynı zam oranının uygulanması halinde ise 14 bin 469 lira olan en düşük emekli maaşı da 17 bin lira seviyesine yükselecek.

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Ancak kök aylığı 12 bin 367 liranın altında olan emekliler, eğer en düşük emekli maaşında artış yapılmazsa sıfır zam riskiyle karşı karşıya kalabiliyor, dolayısıyla 14 bin 469 lira almaya devam edecekler. Şu an için en düşük emekli maaşı olan 14 bin 469 liralık dilimde 4 milyon civarında emekli var.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA KÖK MAAŞ KONUSU EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU'NDA

Son yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda (EKK) en düşük emekli maaşlarına dair konu da gündeme geldi. Fakat yapılacak artışla alakalı değerlendirmelerin bir sonraki EKK’da yapılması kararlaştırıldı. AK Parti kaynaklarının, 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon oranından hemen sonra TBMM Başkanlığı’na en düşük emekli maaşının artırılması için yasa teklifi verileceğini kaydettiği aktarıldı. Meclis Genel Kurulu’nun çalışmalarına 17 Temmuz’dan sonra ara verilmesi bekleniyor. Bu sebeple emekli maaşları ile ilgili yasanın tatil öncesi çıkarılıp temmuz maaşlarına yetiştirilmesinin planlandığı belirtildi.

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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM KONUSU

Diğer yandan şu anda 22 bin 104 TL olan asgari ücrete ara zam olup olmayacağı da milyonlarca kişinin gündeminde. Zam konusunun önümüzdeki günlerde netleşmesinin beklendiği aktarılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 asgari ücret rakamını değerlendirirken "Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız" ifadelerini kullanmıştı. Şu anda AK Parti ve hükümetin ekonomi yönetiminde asgari ücrete ara zam ihtimalinin düşük olduğu düşüncesinin hakim olduğu aktarıldı.

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Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret en düşük emekli maaşı
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