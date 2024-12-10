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Asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sabit maaş' açıklaması: En iyi seviyeye çıkaracağız

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
10.12.2024 15:07
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Gözler asgari ücretin ne kadar olacağına çevrilmişken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren bir açıklama geldi. Asgari ücret zammının ilk toplantısına dakikalar kala açıklama yapan Erdoğan, "Sabit gelirlilerin maaşını en iyi seviyeye çıkaracağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri asgari ücretli, memur, emekli herkesi heyecanlandırırken 2025 yılında geçerli olacak maaşlar ise merak konusu oldu.

Asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sabit maaş' açıklaması: En iyi seviyeye çıkaracağız

Asgari ücret, memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Milyonlar bu sorunun yanıtını ararken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meyvelerini toplamaya başladığımız ekonomi programını bozmayacak şekilde sabit gelirlilerin durumunu mümkün olan en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz. Son yıllarda temel ihtiyaç malzemelerinde yaşanan fahiş fiyat artışlarından en olumsuz etkilenen kesim sabit gelirliler. Milyonlarca insanımızın yaşadığı refah kaybını giderecek bir anlayışla hareket etme eğilimindeyiz. Gelir dağılımındaki bozulmayı tersine çevirecek politikalar uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret cumhurbaşkanı erdoğan
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