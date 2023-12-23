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Asgari ücretlisi, emeklisi, memuru… 2024’te herkese eşit zam sinyali! Bakan Işıkhan oran vererek duyurdu

23.12.2023 09:27 | Son Güncelleme:
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Yıl sonu demek milyonlar için maaş zammı demek! Asgari ücret 2024 rakamı 2023 bitmeden netleşecek. Memur maaşı zammı ve emekli zammı için 3 Ocak 2024’te refah payı olmadan belli olacak. Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli zammı ne olacak? soruları yanıt ararken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan çok net bir şekilde oran vererek yeni maaşlar için açıklama yaptı. 2024’te herkese eşit zam oranı gözüktü.

Asgari ücretlisi, emeklisi, memuru… 2024’te herkese eşit zam sinyali! Bakan Işıkhan oran vererek duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu’nda Bakanlığının 2024 yılı bütçesi üzerinde konuştu. Burada hem kısa sürede açıklanacak asgari ücret zammı için hem de 3 Ocak 2024’te refah payı hariç netleşecek emekli ve memur maaşı zammı için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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ASGARİ ÜCRETTE 3. TOPLANTI ZAMANI

Asgari ücret 3. toplantısı önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek. Milyonlar ‘asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?’ diye hesaplamalara devam ederken enflasyonun üzerinde yüzde 50’lik bir artış beklentisi piyasada hakim. Bu yıl tek zam yapılması planlanan 2023 net asgari ücret rakamı üzerinden yapılan hesaplamaya göre en düşük ücretin 17.103 TL olma ihtimali bulunuyor.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret maratonu devam ederken Bakan Işıkhan görüşmelerin 11 Aralık’ta başladığını anımsatarak yıl bitmeden komisyon çalışmalarının tamamlanacağını bildirdi. Vedat Işıkhan, "Tüm paydaşlarımızla diyalog ve istişare halinde, açık yüreklilikle süreci yürütüyoruz. Çünkü biz emeğin kutsallığına inanıyoruz. Bizler emeğin aldığı ücreti artırmanın yolunun büyümeden ve istihdamın artmasından geçtiğini çok iyi biliyoruz. Hep diyoruz ve her zaman da diyeceğiz ne çalışanlarımızı, ne memurlarımızı, ne emeklilerimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz” diyerek milyonlara mesaj verdi.

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"Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz” ifadesini kullanan Bakan Işıkhan, 2023 yılının dokuz ayı için 1,7 milyon iş yerinde yaklaşık 24,8 milyar lira asgari ücret desteği verdiklerini kaydetti.

MEMURA 3600 EK GÖSTERGE SÖZÜ TUTULUYOR

15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladıklarını hatırlatan Işıkhan, "Bununla beraber, birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükümet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz" diye konuştu. Bakan Işıkhan, bu yılın başında kamuda sözleşmeli olarak görev yapan 460 bin personeli de kadroya geçirdiklerini kaydetti.

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MEMUR ZAMMI İÇİN ORAN AÇIKLADI

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı uyarınca, memurlar için, 2024 yılı için yüzde 15+yüzde 10, 2025 için yüzde 6 ve yüzde 5 maaş artışı yapılması ve enflasyon farkı verilmesinin kararlaştırıldığını belirten Işıkhan, son 5 aylık TÜİK verilerine göre, TÜFE'nin yüzde 33,66 olarak gerçekleştiğini dile getirdi.

Bakan Işıkhan, "Enflasyon farkıyla birlikte 2024 ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir. 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşı 2023'te 22 bin liraya çıkarılarak nominal olarak 56 kat, reel olarak da yüzde 266 oranında artış sağlanmıştır” şeklinde konuştu.

TÜRK LİRASI (350)

EMEKLİ ZAMMI MESAJI

Emekli zammı son yıllarda memur emeklileri ile aynı oranda artıyor. Bu yıl da aynı uygulamanın devam etmesi beklenirken Bakan Işıkhan’ın açıkladığı yüzde 50’lik oranın SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı için de gerçerli olması bekleniyor. Ayrıca kök maaş ve taban aylık düzenlemeleri ile 7500 TL olan en düşük emekli maaşının 10 bin TL’ye yükseltilmesi durumu söz konusu.

Konuya ilişkin de değerlendirme yapan Bakan Işıkhan “Yeni yılda bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

TÜRK LİRASI (372)

Bakan Işıkhan son olarak ev kadınlarına isteğe bağlı sigortalılık kapsamında prim teşviki vermeyi ve küçük esnafın emeklilik prim gün sayısı şartını ise 7200 güne düşürmeyi planladıklarını bildirdi.

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6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ

5 aylık enflasyon Kasım TÜFE verisinin açıklanması ile netleşmişti. Bu kapsamda asgari ücrete referans olacak, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için doğrudan zam oranını yansıtacak 5 aylık rakam 33.66 olarak hesaplanmıştı. Yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı ve memur enflasyon farkı ile memur ve memur emeklisi için oran yüzde 45 olmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65 olarak açıklandı. Buna göre 6 aylık enflasyonun ise yüzde 38’i bulması bekleniyor. Böylece Aralık sonu itibarıyla tahminlere uyumlu bir enflasyon gerçekleşmesi öngörülüyor.


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